Власти города установят у стены Цоя камеры видеонаблюдения

Власти столичного муниципального округа Арбат установят камеры видеонаблюзения у стены Цоя, сообщает m24.

Камеры будут установлены в апреле. «Скоро наступит лето, на улице Арбат будет гулять много москвичей и туристов, потому мы хотим оперативно обеспечить контроль за стеной», - заявил изданию глава округа Евгений Бабенко.

Также каждый час возле стены Цоя будет совершаться обход сотрудниками правоохранительных органов.

Данные меры призваны обеспечить безопасность стены, которая уже неоднократно подвергалась актам вандализма. Так, в 2006 году она была полностью закрашена, но позже была восстановлена активистами.