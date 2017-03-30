Doro. 2 апреля, Volta

Doro, обаятельная властительница рок-сцены, королева наших heavy-metal сердец возвращается в Россию!

На единственном московском концерте 2 апреля (клуб "Volta") нам представится новый шанс убедиться в силе таланта и харизме одной из самых главных женщин в мировой metal-музыке. Мы отметим релиз юбилейной антологии "Strong And Proud", а значит нас ждут лучшие песни за 30-летнюю карьеру Доро Пеш!

Именно DORO в середине 80-х (тогда еще со своей группой Warlock) перевернула обывательское представление о том, что место женщин исключительно на обочине рок-музыки и в трейлерах рок-звезд после концертов. Целеустремленность и сильный характер DORO, помноженные на талант и вокал с харизматичной хрипотцой, победили все стереотипы! Чего стоит только одно участие в легендарном фестивале «Monsters of Rock 1986» (вместе с Metallica, Venom и Pretty Maids), где Доро Пеш стала первой женщиной, выступившей перед метал-аудиторией в 120 тысяч человек! Сольная карьера DORO началась в 1989 году, и каждый новый альбом, вышедший с тех пор, только укрепляет успех этой великой женщины в роке. Доказывает это и её рекордное участие в главном ежегодном метал-событии - фестивале Wacken Open Air – целых 8 раз!

С середины 80-х, когда пресса и фэны воспринимали женщину на сцене исключительно, как некий элемент гламура и акцента на сексуальность, DORO доказывает, что всё это способно уживаться с прекрасными вокальными и композиторскими данными. В 2013-ом журнал «Metal Hammer» признал культовый статус певицы, присудив ей награду «Golden God Legend». DORO своих слушателей называет не иначе, как «своей семьей», не оставляя ни одного фэна без автографа или фотографии на память, так что можно быть уверенными, что 2 апреля в клубе "Volta" всё будет как надо: самая-самая женщина heavy metal исполнит свои главные хиты для самых преданных и надёжных слушателей! Вы можете легко войти в их число, достаточно вовремя подумать о билете, ведь концертам DORO традиционно сопутствует успех.