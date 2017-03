14 апреля, клуб «Volta» - после трехлетнего перерыва американские ню-металлисты ILL NINO возвращаются в Москву с уникальной программой «15 years of Revolution»!

Иногда родиться поздно ужасно обидно, ведь ты пропустил самые драйвовые годы своих любимых групп. Например, кто бы из нынешних фанатов не порубился в мошпите во время тура, приуроченного к выходу дебютного и, возможно, лучшего альбома ILL NINO «Revolution Revolucion»? Однако музыканты понимают желания своих молодых поклонников, и поэтому в рамках ближайшего тура «15 years of Revolution» сыграют свою первую пластинку целиком. И, конечно, будут исполнены все более новые хиты группы.

Музыкальная пресса сравнивала ILL NINO с такими монстрами как Soulfly и Machine Head, однако никогда не забывала подчеркнуть присутствие собственной уникальной фишки с добавлением ритмов латино. «Мы настолько жестки, насколько это необходимо, и настолько мелодичны, насколько это возможно. А к этому всему мы еще и добавляем наш латино-грув», - так формулирует концепцию успеха группы харизматичный фронтмен Кристиан Мачадо.

В США юбилейные концерты прошли при полных аншлагах. «Мы очень рады вновь увидеть всех наших безумных поклонников и в этой раз приготовить для них не только такие хиты как "God Save Us" и "What Comes Around", но еще и такие композиции как "I am Loco", "If You Still Hate Me", "Unreal" и "Rip Out Your Eyes!" Попросту весь первый альбом плюс лучшие хиты», - обещает вокалист. «Мы еще раз по-настоящему взорвем зал». Москва, ты к этому готова? 14 апреля в клубе "Volta" нам вернут и 2007-й, а заодно и 2002-й и прочие "ой". Будет жарко, будет жгуче!