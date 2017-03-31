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Ряд европейских стран задумались о бойкоте «Евровидения»

12:44 31.03.2017
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Несколько европейских стран, ранее заявлявших о своем участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», рассматривают возможность бойкота мероприятия в 2017 году.

Об этом в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману сообщила генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтнер, пишет издание Oikotimes.

В письме Делтнер говорится, что в случае, если официальные власти Украины подтвердят запрет на въезд в страну для российской участницы Юлии Самойловой, это негативно скажется на международной репутации Украины, как «современной демократической европейской нации».

«Мы также обеспокоены тем ущербом, который данные действия наносят Евровидению и Европейскому вещательному союзу. Мы уже получили ряд сообщений от многих из наших участников, которые критикуют действия Украины и рассматривают возможность бойкота конкурса в этом году», - добавила она.

Ранее в интервью изданию Bliсk Делтнер говорила о том, что к Украине могут применены санкции, в том числе страну могут лишить права проведения конкурса. Однако другие представители Европейского вещательного союза сообщили, что санкции, скорее всего, к Украине будут применены уже постфактум.

Конкурс «Евровидение» должен пройти в Киеве с 9 по 13 мая.

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 15:26
Гость: Бтр

Тогда уж так : Предположительно ряд , возможно европейских, стран обещают задуматься.... если не передумают....
31.03.2017, 14:42
Гость: Иван

Злату Огневич нужно отправить защищать Родину на #евровидение , ей не нужно виз. Уроженка Мурманска, жительница Санкт-Петербурга и особенно Крыма. Украинцы могут за нее голосовать. Она русская, она украинский легионер из России. Никто не поставит ей в вину то, что ей в России не предложили перспективы, она выступила за Украину, обогнала Россию на Евровидении 2013. Сейчас Россия может предложить ей войти в историю и заявить, что бывшая крымчанка теперь россиянка. Она нужна России.
31.03.2017, 14:14
Гость: А

Хм, а эти не названные страны знают, что они задумались?
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