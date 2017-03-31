Ряд европейских стран задумались о бойкоте «Евровидения»

Несколько европейских стран, ранее заявлявших о своем участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», рассматривают возможность бойкота мероприятия в 2017 году.

Об этом в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману сообщила генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтнер, пишет издание Oikotimes.

В письме Делтнер говорится, что в случае, если официальные власти Украины подтвердят запрет на въезд в страну для российской участницы Юлии Самойловой, это негативно скажется на международной репутации Украины, как «современной демократической европейской нации».

«Мы также обеспокоены тем ущербом, который данные действия наносят Евровидению и Европейскому вещательному союзу. Мы уже получили ряд сообщений от многих из наших участников, которые критикуют действия Украины и рассматривают возможность бойкота конкурса в этом году», - добавила она.

Ранее в интервью изданию Bliсk Делтнер говорила о том, что к Украине могут применены санкции, в том числе страну могут лишить права проведения конкурса. Однако другие представители Европейского вещательного союза сообщили, что санкции, скорее всего, к Украине будут применены уже постфактум.

Конкурс «Евровидение» должен пройти в Киеве с 9 по 13 мая.