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Украина объявила о порядке выступления стран в полуфиналах «Евровидения»

16:51 31.03.2017
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Продюсеры шоу «Евровидение 2017» обнародовали порядок выступления артистов в полуфиналах конкурса.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, очередность выступления конкурсанов определялась не жеребьевкой, как обычно, а вещателем принимающей стороны - «Национальной общественной телерадиокомпанией Украины».

Данный порядок выступления конкурсантов призван создать более впечатляющее представление. Решение украинской стороны было одобрено исполнительным директором песенного конкурса Йоном Олой Сандом.

Первый полуфинал, который состоится 9 мая, откроет Швеция. За ней выступят представители Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Второй полуфинал пройдет 11 мая и первым выступит представитель Сербии. Россия, в случае допуска на территорию Украины Юлии Самойловой, поднимется на сцену «Евровидения» под третьим номером, после выступления Австрии. Закроет второй полуфинал Израиль.

Порядок выступления стран в финале конкурса будет определен сразу же после окончательного определения полуфиналистов. 

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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