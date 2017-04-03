«Мумий Тролль» проник на 20-летие «Морской» контрабандным способом

Группа «Мумий Тролль» отметила 20-летие своего главного альбома «Морская» 29 и 30 марта концертами в «Крокус Сити Холле»

Не хочется попусту тратить слова рассуждениями об эпохальности этой пластинки, которая действительно изменила музыкальный ландшафт в России и продолжает заметно на него влиять до сих пор. Заметим лишь, что воспоминания о первом просмотре по ТВ клипа на песню «Кот Кота» до сих пор бередят душу и вызывают ощущение мурашек на коже. А ведь и остальные песни на «Морской» тоже, как на подбор.

К чествованию альбома-юбиляра «Мумий Тролль» подошел с изрядной долей креативности. Очень нестандартным оказался выбор разогревающего коллектива. В течение получаса публику разогревал субтильный новозеландский певец Грэм Кэнди, которого иначе как «зажигалкой» и не назовешь. Его немногочисленный коллектив посредством лишь ритм-секции и одной акустической гитары выдавал такой лютый драйв, что порою ожидание хедлайнеров отходило на второй план. А Грэм при этом не уставал придумывать разные активности. В финале он на чистом русском попросил публику «достать свои фонарики», и зал охотно устроил импровизированное световое шоу.

В отличие от спонтанного новозеландского коллеги, «Мумий Тролль» четко просчитал визуальную составляющую своего выступления. Старт действу дал видеоряд с анимационным морским грузом, спускавшимся на тросах в неведомом порту. Створки металлического ящика открылись... и на сцену высыпали вполне реальные музыканты во главе с Ильей Лагутенко. Здесь можно было усмотреть и дань тематике «Морской», и отсылку к кругосветным путешествиям «троллей», и аллюзии на «контрабандно-пиратские» мотивы в их творчестве.

В подготовительный период к концерту, Илья Лагутенко постарался дать исчерпывающую информацию о предстоящем действе. Однако кое-что все же до последнего момента оставалось за кадром. В частности, было достоверно известно, что прозвучат все песни из основного трек-листа диска, но судьба бонусов оставалась туманной. В итоге «тролли» сыграли два из четырех - «Воспитанник упавшей звезды» и «Делай меня точно». Причем с «Воспитанника», сыгранного медленно и вязко, концерт начался.

Песни из «Морской» актуально звучат и поныне, поэтому музыканты не стали мудрить с деконструкцией аранжировок. Лишь возросший профессионализм нынешних участников коллектива помог им раскрыться. «Вдруг ушли поезда» прозвучала в фанковом ключе, в «Скорости» за счет сыгранных вручную клавишником электробарабанов стал еще очевидней диско-каркас, а «Время тепла» была отдана на растерзание искусственному разуму. Перед исполнением обновленного варианта этой песни Лагутенко пошутил, что творчество «Мумий Тролля» настолько востребовано, что им заинтересовались даже роботы из «Яндекса», перелопатившие текст. Теперь речь здесь шла о о том, что «времени нет, а сколько пролетело веков» и о написанных по этому поводу множестве «томов». Все эти милые банальности Лагутенко пел с невозмутимым видом, и лишь финальную строчку «в этом мире есть цель» воспроизвел с неподдельным азартом.

Видеоряд концерта, как и было обещано заранее, оказался на высоте. «Хищник» лишний раз напомнил о гуманитарной миссии Лагутенко, защищающего животных, явив всем Луну тигриного окраса. «Алмазами» визуально воспроизводила поговорку «глаз-алмаз», поскольку на зрителей в момент ее исполнения неотрывно взирало исполинское недреманное око дивной красоты. Направленные в зал лазерные лучи и полупрозрачная дымовая завеса стирала грань между музыкантами и зрителями, между искусством и действительностью, напоминая о том, что альбом «Морская» - неотъемлемая часть жизни каждого пришедшего на концерт.

Вот почему концерт отнюдь не носил ретроспективный характер, а, напротив, был устремлен в будущее. Эту мысль подчеркнул Илья Лагутенко во время биса, попросив за 11 минут до сыгранной напоследок новинки «Не помню, зачем» запустить на мобильниках таймеры с обратным отсчетом. Пройдет еще лет десять, и этот трогательный момент станет достоянием истории, а «Мумий Тролль» наверняка в это время будет увлечен покорением новых вершин.