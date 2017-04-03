Выиграй билеты на концерт группы DUBIOZA KOLEKTIV!

Девятого апреля в клубе Glastonberry состоится первый в России сольный концерт одной из лучших балканских групп - DUBIOZA KOLEKTIV!

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. В каком году образована группа?

а). В 2003 году

б). В 2004 году

в). В 2007 году

2. Фамилия перкуссиониста группы звучит так:

а). Сыр

б). Масло

в). Хлеб

3. В этом году группа станет участником фестиваля

а). Sziget Festival

б). Glastonberry

в). Summerfest

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 7 апреля.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.