Выиграй билеты на концерт группы DUBIOZA KOLEKTIV!
У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.
1. В каком году образована группа?
а). В 2003 году
б). В 2004 году
в). В 2007 году
2. Фамилия перкуссиониста группы звучит так:
а). Сыр
б). Масло
в). Хлеб
3. В этом году группа станет участником фестиваля
а). Sziget Festival
б). Glastonberry
в). Summerfest
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 7 апреля.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.