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Выиграй билеты на концерт группы DUBIOZA KOLEKTIV!

15:14 3.04.2017
DUBIOZA KOLEKTIV. Фото предоставлено организаторами концерта
DUBIOZA KOLEKTIV. Фото предоставлено организаторами концерта
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Девятого апреля в клубе Glastonberry состоится первый в России сольный концерт одной из лучших балканских групп - DUBIOZA KOLEKTIV!

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. В каком году образована группа?
а). В 2003 году
б). В 2004 году
в). В 2007 году

2. Фамилия перкуссиониста группы звучит так:
а). Сыр
б). Масло
в). Хлеб

3. В этом году группа станет участником фестиваля
а). Sziget Festival
б). Glastonberry
в). Summerfest

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 7 апреля.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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