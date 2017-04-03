Трибьют «20 лет без Злыдня» (2CD)

Исполнитель: Сборник, Название: «20 лет без Злыдня», Стиль: рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сегодня о нижегородском рок-барде Злыдне (Евгении Латышеве) мало кто помнит. Двадцать лет назад он скончался от пневмонии, серьезно подорвав свое здоровье экспериментами с запрещенными препаратами. Злыдню было всего 28, поэтому многое он попросту не успел довершить, оставив немало песен лишь в качестве текстов. После смерти Латышева довольно оперативно была издана книга его стихов, которая каким-то чудом дошла «до самых до окраин» России. Например в Орске на рубеже веков была такая альтернативная группа «Металлолом», которая увлеченно исполняла в рэп-коре песню на стихи Злыдня «Мама, купи мне автомат — я буду стрелять людей».

И сегодня многочисленные друзья и соратники Злыдня не дают о нем забыть окончательно. Игравший и сочинявший вместе с ним лидер группы «Трест» Владимир Колосов еще пять лет назад собрал трибьют другу. Еще спустя пятилетку альбом-посвящение был дополнен вторым диском и увидел свет в полном объеме на «Отделении выход».

«Трест», наряду с племянником Аркадия Северного Ростиславом Звездиным (Рост Рок-н-Ролл), оказались самыми деятельными участниками трибьюта. Им же принадлежат и наиболее удачные интерпретации латышевских песен. Вне конкуренции - «Город вечной весны», записанный «Трестом» совместно с Оксаной Чушь из давно исчезнувшей со всех радаров группы «Регулярные части авантюристов». По этой песни можно оценить всю глубину злыдневского пессимизма. Если у Егора Летова «Вечная весна» была заключена в одиночной камере, оставляя хотя бы призрачную надежду на лучшее, то у Латышева она цветет и буйствует — совсем, как шевчуковская «голодная шлюха после Поста», всех выматывая и обессиливая. Однако «Трест» и Чушь умудрились не переусердствовать с подобающей случаю патокой, сделав возвышенный и воздушный хард-роковый боевик.

В песнях Злыдня скудна цветовая палитра, так что в «Городе вечной весны» нам дан еще и некий эталон, как их можно раскрасить. Женский вокал действительно вносит в эти творения некоторое разнообразие. К тому же дамы умеют быть несносными и высокомерными мизантропками, так что «Сволочной блюз» в исполнении Влады Рукавишниковой, «Погоняло твое» Любы Колосовой и «Отраженье уходит» Оли Земляники сидят на барышнях, как влитые.

А Умка (Анна Герасимова) к тому же отметилась на трибьюте единственным прижизненным авторским посвящением Злыдню. Однажды они играли в одном концерте, и в день его смерти Герасимова, ничего еще не зная о трагедии, написала о нем песню «Бери комбари» - о том, что карму уже не исправить в гробу. Она же перед исполнением «Комбарей» дала Злыдню исчерпывающую характеристику, заметив, что у него были серьезные проблемы во взаимоотношениях с реальностью.

В трибьюте нет какого-то единого стилистического вектора, и это наилучшим образом вскрывает природу уникального злыдневского дара. По инерции, Летышева нередко величали «новым Башлачевым», но при этом он котировал хард-н-хэви и даже играл в Германии в спид-металлической команде! За «тяжести» в трибьюте отвечают «Отряд Джона в окружении» («Небьющийся лежачий», «Второй фронт» («Рожденный ползать») и Митяй Уранхай («Ария Зомби»). А упомянутая уже выше песня про маму и автомат «Путь воина» звучит здесь отнюдь не в рэп-коре, а в обманчиво умиротворенной полуакустике все того же «Треста».

Латышевское наследие не чуждо театрализации. Можно, например, взять адреналиновую песню «Больше голоса в мониторы!» и искусно стилизовать ее под «Ленинград», как это сделал «Макс Орех Бэнд». Или, подобно Нику Рок-н-Роллу исполнить «Чтобы было глобальнее» так, будто здесь соревнуются друг с другом несколько вокалистов. А можно просто проникновенно почитать стихи Злыдня, как это сделали Хоббит и издатель трибьюта Олег Коврига.

Единственный минус сборника — отсутствие по-настоящему громких имен. Кроме упомянутого ника Рок-н-Ролла и Александра Чернецкого, великолепно исполнившего с «Трестом» «Лифт на небо», назвать, пожалуй и некого. Но, возможно, такая цель ставилась создателями трибьюта сознательно.