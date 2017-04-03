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«Дочь Монро и Кеннеди», 8 апреля, «Гарцующий Дредноут»

17:22 3.04.2017
Светлана Чапурина. Фото предоставлено организаторами концерта
Светлана Чапурина. Фото предоставлено организаторами концерта
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8 апреля солистка экс-питерского фолккор-трио «Дочь Монро и Кеннеди» Светлана Чапурина выступит во вновь открывшемся клубе «Гарцующий Дредноут»

Первая в мире рок-артистка, аккомпанирующая себе на электродомре, на этот раз обещает представить действо, названное ею «Акустическая Постановка». Чапурина, обычно выступающая в составе ДМиК, здесь выступит сольно - с программой как из совсем новых песен, так и из хитов разных лет. Начало: 20.00

«Песни, конечно, будут звучать совсем по-другому, - обещает Светлана Чапурина. – Когда исполняешь песню с группой, драйва обычно получается больше, а в сольной акустике - как бы лучше вспоминаешь, о чем, собственно, та или иная конкретная песня написана. Хотя, в общем, я и в полном электричестве интонирую неплохо, но здесь это будет на полную мощность!»

Кроме авторских композиций, Чапурина обещает включить в программу концерта главные «фирменные кавера» ДМиК: «Нежность» Пахмутовой-Добронравова и «Наваждение» Егора Летова, в электрической версии входившее в трибьют «Гражданской обороны».

В преддверии концерта в эфире телеканала «Ностальгия» 6 апреля состоится живое выступление группы «Дочь Монро и Кеннеди». Начало трансляции в 22.00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 18:58
....даааа,уж...

когда таланта и известности нет,появляется жуткое желание - привлечь каким угодно названием интерес к своей особе
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