«Дочь Монро и Кеннеди», 8 апреля, «Гарцующий Дредноут»

8 апреля солистка экс-питерского фолккор-трио «Дочь Монро и Кеннеди» Светлана Чапурина выступит во вновь открывшемся клубе «Гарцующий Дредноут»

Первая в мире рок-артистка, аккомпанирующая себе на электродомре, на этот раз обещает представить действо, названное ею «Акустическая Постановка». Чапурина, обычно выступающая в составе ДМиК, здесь выступит сольно - с программой как из совсем новых песен, так и из хитов разных лет. Начало: 20.00

«Песни, конечно, будут звучать совсем по-другому, - обещает Светлана Чапурина. – Когда исполняешь песню с группой, драйва обычно получается больше, а в сольной акустике - как бы лучше вспоминаешь, о чем, собственно, та или иная конкретная песня написана. Хотя, в общем, я и в полном электричестве интонирую неплохо, но здесь это будет на полную мощность!»

Кроме авторских композиций, Чапурина обещает включить в программу концерта главные «фирменные кавера» ДМиК: «Нежность» Пахмутовой-Добронравова и «Наваждение» Егора Летова, в электрической версии входившее в трибьют «Гражданской обороны».

В преддверии концерта в эфире телеканала «Ностальгия» 6 апреля состоится живое выступление группы «Дочь Монро и Кеннеди». Начало трансляции в 22.00.