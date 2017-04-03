«Кукрыниксы», 9 апреля, Music Box (Тверь)
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается всем Артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги. Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности.
Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – Артист и острые грани его «Я».