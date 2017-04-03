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«Кукрыниксы», 9 апреля, Music Box (Тверь)

17:28 3.04.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Культовый питерский коллектив «Кукрыниксы» представит 9 апреля тверской публике свой новый альбом «Артист» и конечно исполнит свои лучшие песни, ставшие настоящими гимнами для двух поколений рокеров в нашей стране!...

Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается всем Артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги. Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности.

Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – Артист и острые грани его «Я».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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