«Кукрыниксы», 9 апреля, Music Box (Тверь)

Культовый питерский коллектив «Кукрыниксы» представит 9 апреля тверской публике свой новый альбом «Артист» и конечно исполнит свои лучшие песни, ставшие настоящими гимнами для двух поколений рокеров в нашей стране!...

Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается всем Артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги. Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности.

Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – Артист и острые грани его «Я».