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Песни «Короля и Шута» станут основой для художественного фильма

15:07 3.04.2017

По мотивам песен питерской панк-рок группы «Король и Шут» снимут полнометражный игровой фильм, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Идеологом проекта выступил начинающий режиссер Антон Федоров. Фильм пока фигурирует под рабочим названием «Фред», по названию одной из песен КиШа.

«Это проект по съемке полнометражного фильма памяти Михаила Горшенева, в основу которого лягут потрясающие истории песен группы «Король и Шут». Я абсолютно убежден, что этот проект уникален, поскольку волшебные миры их песен до сих пор не были отмечены в отечественном кинематографе», - комментирует проект Федоров.

Текущей весной режиссер планирует снять тизер будущей картины, который планирует представить музыкантам КиШа, а также Фонду памяти Михаила Горшенева, чтобы попросить поддержку и разрешение на использование историй и музыки в кинопроекте. Также запущен проект по народному финансирования и ведется работа над оформлением локации, в частности воссоздания старого дома в стиле XVIII века. 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка
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