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Украина обвинила организаторов «Евровидения» в нарушении суверенитета

12:24 4.04.2017

Украинские организаторы конкурса «Евровидение» подвергли критике заявление генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре о возможном бойкоте конкурса рядом стран из-за запрета на въезд в страну участницы от России Юлии Самойловой. Соответствующее заявление членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины опубликовано на сайте «Общественное вещание».

Украинская сторона назвала заявление европейских организаторов «Евровидения» нарушением суверенитета Украины, а также попыткой превратить музыкальный конкурс в «инструмент чужих политических манипуляций».

«Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса «Евровидение», — отметили в компании.

Украинская сторона также выразила недовольство тем, что критика направлена на Украину, а не на Россию, что, по их мнению, противоречит «аполитичности» музыкального конкурса.

Ингрид Делтенре направила письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману 31 марта. В нем говорилось, что члены Европейского вещательного союза крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы пригрозил выходом из конкурса, в случае недопуска Самойловой к участию.

Служба безопасности Украины внесла Юлию Самойлову в черный список в середине марта в связи с ее выступлениями в Крыму. Артистке запрещен въезд в страну на три года.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.
 

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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04.04.2017, 14:14
ЕВU

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