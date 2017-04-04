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В апреле в Москве откроется музей винтажной музыки

14:44 4.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

На ВДНХ появится Дом винтажной музыки, сообщается на сайте столичной мэрии.

Среди экспонатов представлены проигрыватель актера Жан-Поля Бельмондо, радиоприемник Philips из картины о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда», радиола Иосифа Кобзона, американские и советские патефоны и граммофоны 1920-1940-х годов ХХ века, а также фонограф Томаса Эдисона.

Отмечается, что все представленные ретроэкспонаты находятся в рабочем состоянии. Посетителям расскажут историю каждого из них.

Также планируется, что в доме-музее винтажной музыки будут проходить музыкальные сеансы. Коллекция музея насчитывает более 3 тысяч музыкальных пластинок. Всего в музее расположатся 5 тематических залов, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов.

Открытие музея запланировано на середину апреля текущего года.
 

Темы: Искусство и культура, Музеи в России, Музыка в мире
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