Исполнитель: Kissin Dynamite, Название: «Generation Goodbye», Стиль: хард-рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Современный мир развивается иными темпами и подчиняется совсем другим законам, нежели век назад. Представители «потерянного поколения» Ремарка получали свой травматический опыт проходя через горнило войны, годы лишений и утрату самых дорогих людей. Нынешнее «generation goodbye», к счастью, существует в несоизмеримо более комфортных условиях. Однако и ему ничуть не легче.

Взять немецкую группу Kissin Dynamite... В момент создания команды ее ключевым участникам было по 9-10 лет. Так что приходилось бороться с зачатками звездной болезни, подражательством, увлечением внешней мишурой и желанием охватить все и сразу. Порою доходило до курьезов. Например, фронтмен Ханнес Браун, пока у него ломался голос, больше всего боялся утратить узнаваемые вокальные «фишки». А его брат-гитарист Энди имел привычку теряться в гастрольных турах. Сейчас читать об этом смешно, но понятно, что все перечисленные перипетии стоили музыкантам немалых нервов.

Пятый альбом Kissin Dynamite «Generation Goodbye» свидетельствует о том, что многие трудности были успешно преодолены. Парни уже немного охладели к умопомрачительным глэмовым нарядам и не мечутся лихорадочно между олдскульным хардом и модерн-металом. Уверенность, стать и выдержка — вот три кита, на которых покоится музыкальная составляющая альбома.

Электронные эффекты присутствуют, но не делают погоды. Гитарные риффы звучат исключительно свежо и сочно. Бодрый трек «Highlight Zone» зарядит поклонников экстатичного пауэра. Тоталитарные вокальные партии в «She Came She Saw» отдают дань группе Rammstein. А дуэт с Дженнифер Хабен из Beyond The Black «Masterpiece» доказывает, что и на ниве поп-метала Kissin Dynamite могут еще работать весьма плодотворно. В общем на этот альбом, словно на Ноев Ковчег, ребята взяли все самое необходимое и продуктивное.

Нельзя не отметить и концептуальности диска «Generation Goodbye», направленного против чрезмерного увлечения виртуальной реальностью. Хорошим подспорьем тут служит дизайн пластинки, где разбитая мобила с кучей неотвеченных вызов небрежно брошена на фоне недопитых бутылок и пивных банок. Хрен редьки не слаще, но иногда, чтобы освободиться из омута соцсетей, стоит позволить себе хорошенько расслабиться и уйти в отрыв. И альбом «Generation Goodbye» может помочь вам в этом.