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Теракт в Питере лишил жизни родственницу экс-солиста «На-На»

16:44 4.04.2017 , Антон Крайний

Взрывы в метро Санкт-Петербурга принесли горе в семью бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина

Владимир Левкин. Фото с сайта kino-teatr.ru

Жена певца Маруся у себя в блоге опубликовала фото родственницы с самодельной куклой в руках и подписала снимок: «Эту куклу сделала моя двоюродная тётя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас». Выяснилось, что художница Ирина Медянцева, прославившаяся созданием авторских кукол, скончалась в карете скорой помощи.

О теракте уже высказались многие российские «звезды». «Я не знала, что произошли взрывы. На метро не езжу, к счастью. Очень сочувствую тем пассажирам. Это очень грустно. Люди поехали куда-то в последний раз», — прокомментировала взрывы в Санкт-Петербурге Эдита Пьеха изданию Life.ru.

Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru

Бескомпромиссно высказался продюсер максим Фадеев: «Дорогие петербуржцы. Я скорблю вместе с вами. Я презираю терроризм в любом проявлении. Как же жалко тех невинных, которые оказались в эпицентре этого Ада. Всем родным и близким погибших хочу выразить свои соболезнования. Храни нас всех Бог».

Очень эмоционально откликнулась Елена Ваенга: «Снова… Я перестала верить в "остановку" процесса. Мы не в безопасности. Снова день смерти в Питере».

Взрывы произошли в северной столице накануне в вагонах метро около 14:30 на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». Не далее, как сегодня, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга. По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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