Российские пранкеры узнали о вероятном переносе «Евровидения» из Киева

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре стала жертвой розыгрыша российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Краснова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, они связались с Дельтенре от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Как рассказали пранкеры, переговоры с руководителем ЕВС были довольно резкими и «скандальными». В частности они узнали, что вероятность перенесения конкурса из Киева в случае недопуска участницы из России очень высока.

«Организаторы очень сильно определили свою позицию. Она очень строгая по отношению к Украине. Все, что было озвучено до этого, это не все. Власти Украины, видимо, до сих пор не понимают всей серьезности ситуации», - рассказали пранкеры.

Они также добавили, что украинская сторона никак не пытается урегулировать проблему с организаторами конкурса. «Они не хотят общаться с представителями Европейского вещательного союза», - сказали они.

Ранее Ингрид Делтенре направила письмо украинскому премьер-министру, в котором говорилось, что ряд стран уже пригрозили бойкотом конкурса, если к участию не будет допущена российская артистка. В свою очередь власти Киева назвали действия ЕВС вмешательством во внутренние дела Украины и нарушением ее суверенитета, пообещав, что МИД страны опубликует «соответствующее заявление».

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

