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Российские пранкеры узнали о вероятном переносе «Евровидения» из Киева

13:16 5.04.2017
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Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре стала жертвой розыгрыша российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Краснова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, они связались с Дельтенре от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Как рассказали пранкеры, переговоры с руководителем ЕВС были довольно резкими и «скандальными». В частности они узнали, что вероятность перенесения конкурса из Киева в случае недопуска участницы из России очень высока.

«Организаторы очень сильно определили свою позицию. Она очень строгая по отношению к Украине. Все, что было озвучено до этого, это не все. Власти Украины, видимо, до сих пор не понимают всей серьезности ситуации», - рассказали пранкеры.

Они также добавили, что украинская сторона никак не пытается урегулировать проблему с организаторами конкурса. «Они не хотят общаться с представителями Европейского вещательного союза», - сказали они.

Ранее Ингрид Делтенре направила письмо украинскому премьер-министру, в котором говорилось, что ряд стран уже пригрозили бойкотом конкурса, если к участию не будет допущена российская артистка. В свою очередь власти Киева назвали действия ЕВС вмешательством во внутренние дела Украины и нарушением ее суверенитета, пообещав, что МИД страны опубликует «соответствующее заявление».

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.
 

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 00:07
Suomi Poika

Спасибо за хорошее настроение!!! Посмеялся от души!!! До слёз...
05.04.2017, 19:29
nunu

нельзя отнять? Конечно нельзя отнять того, чего нет.
05.04.2017, 19:21
все...

"Не смешите мои тапочки","....хохлы...,..уважают ..",за гроши хохол мать родную продаст не только какой-то"евросабантуй".А,то что никто и ничего не перенесет точно,хозяин не позволит.Европа здесь "не пляшет",про "укропов" и речи нет.
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