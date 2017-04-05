Чиж & Co, СерьГа, ДДТ и др. «Разные Люди. 1-й благотворительный рок-фестиваль» (3CD+3DVD)

Исполнитель: Чиж & Co, СерьГа, ДДТ и др, Название: «Разные Люди. 1-й благотворительный рок-фестиваль», Стиль: рок Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Кого-то испытания озлобляют, а кого-то, напротив, делают требовательнее к себе и сострадательнее к другим. К последней категории относится лидер «Разных Людей»Александр Чернецкий. В начале 90-х на помощь к тяжело больному музыканту пришли Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, которые сначала сыграли благоьворительные концерты в Харькове, а потом обратились по ТВ на всю страну с призывом о помощи. Благодаря собранным средствам Чернецкому сделали успешную операцию по замене коленных суставов.

С тех пор минула четверть века, и Чернецкий понял, что настал момент возвращать долги. 25 мая 2016 года в в Московском клубе Stadium Live разные люди организовали масштабный благотворительный фестиваль, где, помимо них выступили «Чиж & Co», «СерьГа», «Братья Карамазовы», «ДДТ», Александр Ф. Скляр с Сергеем Летовым и «Машина Времени». Помощь была абсолютно адресной, поскольку все вырученные средства направлялись на лечение четырех конкретных детей, о которых подробно рассказали посетителям акции.

Билеты поначалу продавались ни шатко, ни валко, но в самый день концерта перед клубом выстроилась гигантская очередь. В результате фестиваль собрал 5500 человек. Растроганный Чернецкий посчитал происшедшее настоящим чудом. На протяжении всего концерта он несколько раз выходил к публике и, еле сдерживая подступавшие слезы, благодарил людей за участие и признавался, что «вы нас сегодня сделали». Во время шевчуковской «Это всё» он вновь вышел к народу и несколько раз попытался обнять всех пришедших, намекая на то, что они — самое ценное, что у него есть.

К сожалению, в этом году аналогичный фестиваль «Разных Людей» не смог повторить того рекорда. Причин тому может быть несколько: стирание новизны происходящего, перенос мероприятия, наложение на кассовый концерт «Мумий Тролля» с празднованием 20-летия вльбома «Морская», отсутствие мощного «паровоза», вроде «ДДТ». В качестве напоминания о прошлогоднем «чуде» компания Navigator Records издала первый фестиваль «Разных Людей» на трех CD и трех DVD в едином боксе и в трех двойных диджипаков.

Релиз представляет собой исключительную ценность — даже со всеми его накладками и недоработками. Например, аудиоверсия только бы выиграла от того, если бы длинные паузы между выступавшими группами все-таки укоротили. Не всегда все гладко со звуком. Помимо неизбежных технических недоработок с регулировкой уровня громкости инструментов, есть и явные провалы. Например, в начале третьего куплета песни «Чиж & Co» «Ветер вырывает из рук последние деньги» звук внезапно скукоживается и на время теряет свой объем.

Но все это мелочи, по сравнению с уникальностью сетов и настроем музыкантов. Так, фанаты того же Чижа получат редкий шанс пополнить свои коллекции его очередным релизом. Группа исполнила всего пять песен, заметно освежив аранжировки. «Ветер вырывает из рук» звучит в фанке, в «Фантоме» аккордеон Евгения Баринова больше напоминает электроорган, а в финале «О любви» звучат соул-вокализы. Наконец, это первый релиз Чижа с участием нового барабанщика — легендарного Владимира Назимова из «Наутилуса Помпилиуса». На DVD-версии его не раз показывают крупным планом.

«СерьГа» порадует живой версией «Хоровода», с успешной позапрошлогодней пластинки «Чистота», а во время финального сборного номера «Пусть сегодня никто не умрет» Сергей Галанин приятно удивит тем, что единственный из гостей исполняет свой куплет наизусть. В усеченном составе «ДДТ» по-новому раскроется барабанщик Артем Мамай, который играет также на клавишных и кахоне. «Машина времени» сделает упор на новом материале, вспомнив из «классики» лишь «Кого ты хотел удивить». «Разные Люди» отметят День Победы любимой народом «Субмариной».

У этого релиза есть еще одна важная миссия — доказать, что настоящие музыканты чужды политическим предрассудкам. Данный момент не упустил из виду в своей напутственной речи Юрий Шевчук. «Пусть сегодня никто не умрет» бок о бок исполняют в один микрофон находящиеся по разные стороны баррикад Андрей Макаревич и Сергей Гваланин. А украинским «Братьям Карамазовым» с энтузиазмом аккомпанируют участники московских «Неприкасаемых». Кстати, эта запись стала одной из прощальных для скончавшегося 19 февраля бас-гитариста «Неприкасаемых» Алексея Осташева. На видео он уже неважно выглядит, но, тем не менее, источает бесконечный позитив и отрывается, как в последний раз.