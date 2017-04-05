Авторизованная биография группы «Браво» выйдет в апреле

В апреле в продажу поступит авторизованная биография московской рок-группы «Браво», сообщает Intermedia.

Автором книги выступил известный журналист Алексей Певчев. Книга содержит большое количество фактов из истории «Браво», истории о создателях и участниках легендарного коллектива.

В основу книги легли интервью участников группы, которые взял автор биографии у большинства причастных к истории группы лиц. Также 320-страничное издание содержит множество фотоиллюстраций. По словам лидера «Браво» Евгения Хавтана, автор книги «бережно собрал» и систематизировал «уникальные факты и события из жизни коллектива».

Книга увидит свет в издательстве «Эксмо».