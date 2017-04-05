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Авторизованная биография группы «Браво» выйдет в апреле

14:40 5.04.2017

В апреле в продажу поступит авторизованная биография московской рок-группы «Браво», сообщает Intermedia.

Автором книги выступил известный журналист Алексей Певчев. Книга содержит большое количество фактов из истории «Браво», истории о создателях и участниках легендарного коллектива.

В основу книги легли интервью участников группы, которые взял автор биографии у большинства причастных к истории группы лиц. Также 320-страничное издание содержит множество фотоиллюстраций. По словам лидера «Браво» Евгения Хавтана, автор книги «бережно собрал» и систематизировал «уникальные факты и события из жизни коллектива».

Книга увидит свет в издательстве «Эксмо». 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка

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