Лидера «Океана Эльзы» за сочувствие жертвам теракта загнобили свои же

За проявление простого человеческого лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подвергся у себя на родине настоящей травле

Когда два дня назад распространилась новость о взрывах в питерском метро, Вакарчук выразил соболезнование семьям пострадавших. ««Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» - написал он у себя в блоге.

Однако соотечественники Вакарчука привыкшие к тому, что он активно поддерживает Майдан и АТО, поспешили обвинить его в лицемерии. На артиста посыпался целый град обвинений, среди которых были такие: он, дескать, «предал» тех, кто воюет с «пророссийскими ополченцами», и, мол, у него напрочь отсутствует гражданская позиция.

Особое неприятие «свидомитов» вызвал и тот факт, что слова соболезнования Вакарчук написал по-русски. «НЕ поверила. Зашла и проверила... К чему тогда петь «Не твоя война»... Я реально думала, что у него есть четкая гражданская позиция, а тут сюрприз... Еще и на русском, - написала в «Фейсбуке» (естественно, по-украински!) одна читательница Вакарчука. - Сочувствовать может каждый, но надо все же фильтровать то, что пишешь, если ты публичный человек и твои песни поют Наши Ребята там, на Войне, что совсем рядом!»

«Океан Эльзы». Фото Ivanaivanova с сайта wikipedia.org

К счастью, у политически активной украинской барышни оказались более здравые читатели. «Жесть. Вы все исключительные идиоты, - ответила ей некая Александра Брисова. - Нет ничего необычного, что человек, способный переживать - переживает. Нет ничего нормального в терроризме. И да, абсолютно украиноязычный Вакарчук написал на зарубежном языке, на русском. А вам то козла отпущения, то идола. Ничем не лучше ватников».