]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Лидера «Океана Эльзы» за сочувствие жертвам теракта загнобили свои же

15:17 5.04.2017 , Антон Крайний
«Океан Эльзы». Фрагмент обложки диска
«Океан Эльзы». Фрагмент обложки диска

За проявление простого человеческого лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подвергся у себя на родине настоящей травле

Когда два дня назад распространилась новость о взрывах в питерском метро, Вакарчук выразил соболезнование семьям пострадавших. ««Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» - написал он у себя в блоге.

Однако соотечественники Вакарчука привыкшие к тому, что он активно поддерживает Майдан и АТО, поспешили обвинить его в лицемерии. На артиста посыпался целый град обвинений, среди которых были такие: он, дескать, «предал» тех, кто воюет с «пророссийскими ополченцами», и, мол, у него напрочь отсутствует гражданская позиция.

Особое неприятие «свидомитов» вызвал и тот факт, что слова соболезнования Вакарчук написал по-русски. «НЕ поверила. Зашла и проверила... К чему тогда петь «Не твоя война»... Я реально думала, что у него есть четкая гражданская позиция, а тут сюрприз... Еще и на русском, - написала в «Фейсбуке» (естественно, по-украински!) одна читательница Вакарчука. - Сочувствовать может каждый, но надо все же фильтровать то, что пишешь, если ты публичный человек и твои песни поют Наши Ребята там, на Войне, что совсем рядом!»

«Океан Эльзы». Фото Ivanaivanova с сайта wikipedia.org

К счастью, у политически активной украинской барышни оказались более здравые читатели. «Жесть. Вы все исключительные идиоты, - ответила ей некая Александра Брисова. - Нет ничего необычного, что человек, способный переживать - переживает. Нет ничего нормального в терроризме. И да, абсолютно украиноязычный Вакарчук написал на зарубежном языке, на русском. А вам то козла отпущения, то идола. Ничем не лучше ватников».

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Музыка в мире, Персоны и события в мире рок-музыки, Ситуация на Украине, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.04.2017, 20:51
Гость: иностранец

Г-н Вакарчук происходит с территории незаконно отторгнутой у Румынии Буковины.В 1940 г.Эта земля никогда ни в каком "украинском государстве" не была.С 1359г. в составе Великого княжества Молдова(Шипинская земля),в 1772 г.-перешла к Австрийской(Габсбургской) Империи,после ПМВ-к Румынии.Румыны считают буковинцев насильно ассимилированными румынами.Очевидно,там "ментальность" отличается от западенской,она более проевропейская.
05.04.2017, 19:22
Гость: gvozd

украиноязычный Вакарчук написал на зарубежном языке, на русском.
-
капец.. полная американизация головного мозга.
05.04.2017, 16:07
Гость: Кирилл.

А вот тут вот злые языки поговаривают, что в Многонациональной-то Ресурсной Федерации, до сих пор, к сожалению, возглавляемой "членами КПСС с 1975-го года", за сочувствие Русскому Народу, безусловно являющемуся невинной ЖЕРТВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА (ХОЛОКОСТА), закрыли аж целый государственный сайт!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.