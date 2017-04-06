Гимн бразильской сборной по футболу зазвучал на русском языке

Знаменитый гимн бразильской сборной по футболу «Coracao Amarelo e Verde» получил официальную русскоязычную версию, пишет Life.ru.

Авторами необычной аранжировки и русскоязычного текста выступила российско-бразильская группа Siberia Folk. По словам вокалистки коллектива Натальи, инициатором создания русскоязычного кавера выступил бразильский телеканал Globo. Таким оригинальным способом в Бразилии решили подать грядущий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Телеканал объявил конкурс в феврале текущего года, который и выиграли Siberia Folk.

Премьера композиции состоялась 29 марта, после сокрушительной победы бразильской сборной, игравшей за путевку на ЧМ-2018 со сборной Парагвая. Музыканты Siberia Folk не исключают, что они вместе с бразильской сборной отправятся на ЧМ-2018 в Россию. «Это еще не официально, но разговоры такие ходят. Кто знает, может быть, вся сборная Бразилии выучит нашу песню. Было бы здорово!» - говорят музыканты.

Гимн «Coracao Amarelo e Verde» был записан в 1994 году, после того, как бразильская сборная спустя 24 года вернула себе титул чемпионов мира по футболу. Эта композиция сопровождает все крупные футбольные турниры с участием сборной Бразилии.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В турнире примут участие 32 сборные.