Скончался основатель Trans-Siberian Orchestra продюсер Пол О’Нилл

В США на 61-м году жизни скончался знаменитый музыкальный продюсер и композитор Пол О’Нилл, являющийся основателем успешного проекта Trans-Siberian Orchestra (TSO).

Объявление о смерти музыканта было опубликовано на официальных ресурсах TSO. Причиной смерти называются осложнения некоего хронического заболевания.

«Вся семья Trans-Siberian Orchestra, настоящая и бывшая, с глубокой скорбью сообщаем о смерти Пола О’Нилла. Он был нашим другом и лидером, по-настоящему созидательным духом и бескорыстной душой. Это невосполнимая утрата для всех нас», - говорится в сообщении. Музыканты также просят уважать родных и близких О’Нилла в этот непростой период.

Пол О’Нилл родился 23 февраля 1956 года. Свою карьеру как продюсер он начал в компании Leber-Krebs Inc, которая вела дела таких групп, как Aerosmith, AC/DC, Def Leppard, Scorpions. Долгое время он был личным помощником Дэвида Кребса. В 1980-х годах О’Нилл заявил о себе, как крупный рок-промоутер, организовывая концерты в Японии для Мадонны, Стинга, Bon Jovi, Whitesnake и Ронни Джеймса Дио.

В 1996 году вместе с участниками рок-группы Savatage он основал Trans-Siberian Orchestra, играющего на стыке тяжелой и классической музыки. Под руководством О’Нилла проект стал одним из влиятельниших гастрольных коллективов в мире, известный своими дорогостоящими сценическими постановками и зрелищными световыми шоу.