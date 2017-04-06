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Игорь Растеряев напугал прибалтов тремя гармошками

14:31 6.04.2017 , Денис Ступников

Концерт питерского самородка с гармонью Игоря Растеряева состоялся в столичном клубе RED 31 марта

Игорь Растеряев

Осенью певец представил в столице свой пятый альбом «Дождь над Медведицей», посвятив его трагедии русского казачества. В конце декабря Растеряев устроил традиционное предновогоднее выступление в клубе «16 Тонн». На сей раз в «Реде» концерт не был приурочен к какому-то конкретному поводу, поэтому Игорь мог позволить себе сыграть большую программу из любимых песен, не особо заботясь к каким-то конкретным тематическим привязкам.

Выступление Растеряева отличалось на сей раз большим количеством приглашенных гостей. Стройная и звонкоголосая Елене Гвритишвили спела с ним «Звонаря» и «Курган». По поводу второй из этих песен, посвященной Сталинградской битве, Растеряев рассказал, как посещал в Волгограде музей-панораму того эпохального сражения. Экскурсовод призналась, что в запасниках музея есть немало ценных экспонатов тех времен — вещей, принадлежащих немецких оккупантам. Но их не выставляют из-за опасения мирового скандала. Оказывается, фашистам бесперебойно поставляли бритвы, помазки и другие предметы личного пользования достаточно известные фирмы-производители, которые лидируют на мировом рынке и по сей день. Вот так мировой капитал боролся с нашей страной. «Но у них ничего не получилось!» - с удовлетворением заключил певец, вызвав одобрительный гул в зале.

В «Казачьей» поучаствовал трехкратный чемпион по джигитовке из волгоградских краев Павел Поляков. Парень в казачьем наряде лихо управлялся с двумя шашками и прокричал вместе с Растеряевым боевой возглас «Хура-хура-хура-хура корк». Посвящения славным предкам продолжились «Рожком», «Ермаком» и «Дождем над Медведицей».

Еще один земляк Игоря Растеряева дядя Вова Слышкин поучаствовал в исполнении посвященной себе песни. Бравый дедушка отплясал вприсядку и старательно воспроизвел все припевы. Правда, забыл в последнем из них одну строчку, но Растеряев тут же ее подхватил сам. Зрители услышали о госте забавную байку. Однажды дядя Вова Слышкин рыбачил у себя в деревне, но ему помешали браконьеры, глушившие рыбу током. Решив проучить нарушителей закона, Слышкин слепил комок из грязи и с криками «берегись, граната!» швырнул его в их лодку. Сначала испуганные браконьеры оказались в воде, потом угрожающе двинулись на смельчака впятером. Но они не учли, что дядя Вова праздновал как раз День Десантника, и неподалеку его как раз дожидались несколько сослуживцев, маявшихся без настоящего дела...

Игорь Растеряев

Русская мощь не по нутру не только браконьерам, но и некоторым нашим соседям из вчерашних социалистических республик. Не так давно Растеряев выступил в Риге. На границе его с пристрастием допрашивали прибалтийские полицейские о цели визита. Певец заявил им, что едет проведать сестер. «С тремя гармонями?» - недоверчиво отозвались бдительные стражи. «Так я же еду с отцом!», - тут же нашелся Растеряев, озадачив вопрошавших еще сильнее.

В Риге оказалось еще веселей. На концерт Растеряева в тамошнем клубе собралась преимущественно русскоязычная публика. Но как минумум один латыш все же присутствовал в зале, и он оказался звукорежиссером. Открывая восьмую бутылку пива, парень поведал певцу, что раньше тоже учился в Питере, да его отчислили на втором курсе «по политическим соображениям». «А, может, дело не в политике, а в потребляемом тобой количестве пива?», - в лоб поинтересовался Игорь. «Может быть», - не стал спорить звуковик. И добавил, что вообще-то он оязан русским, потому, что когда уезжал в Германию, назвался там «репрессированным» Васей Сосискиным, за что получил ежемесячное пособие в 300 евро. На пиво хватило с головой...

Фото предоставлено организаторами концерта

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 22:11
Зоя

Игорь Растеряев молодец! Здорово поёт!
Не скудеет Русская земля талантами!
06.04.2017, 21:28
мик

Известные производители поставляли вермахту??! КОНЕЧНО ВЫСТАЫВЛЯТЬ И В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ И СТАТЬИ ПИСАТЬ И КИНО СНИМАТЬ!!!!! НАС ОНИ НЕ ЖАЛЕЮТ!!!!! И НЕ ЖАЛЕЛИ!!!!!
06.04.2017, 19:04
Кот Мурр

Игорь просто клад!
Удивительное явление,совершенно непохожее на "нашу эстраду" бесконечных безголосых "Поющих трусов" и "Малолетних Мужей Аллы Борисовны"!
-
Елене Гвритишвили поёт фантастически!
Просто душа улетает при волшебных звуках её ангельского голоса!
-
Вот почему не они едут на "Евровидение"?То-то был бы полный Абзац,этого "ЕвроЦирка уродцев"!
-
Удачи им в творчестве и исполнение всех планов!
Игорь и Елене,мы Вас очень любим и ценим!!!
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В этот раз хоть пройдёт моя благодарность?
Кто там за модера?Филя Киркорян,ты?
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