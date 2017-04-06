Norah Jones «Day Breaks»

Исполнитель: Norah Jones, Название: «Day Breaks», Стиль: джаз Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Интересно, повлиял ли на творчество Норы Джонс нашумевший трактат Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»? Наверное, все-таки нет — даже несмотря на то, что ее новый альбом начинается с песен с названиями «Burn» и «Tragedy». Потому что трагедии Норы сродни переживаниям барышни по поводу забытой дома пудреницы или вожделенной брендовой сумочке, некстати перехваченной в бутике более прыткой подругой.

Тем же, кто привык сам создавать себе персональный хрупкий мирок и населять его псвевдошекспировскими страстями, этот релиз как раз придется по душе. Нежные фортепианные приливы и отливы действуют успокоительно, но отнюдь не притупляют восприятие. Саксофон будто захлебывается от душащих слез, но сдерживает себя до последнего, потому что истерики в приличном обществе крайне неуместны. Партии контрабаса вселяют чувство уверенности и позволяют слушателю мобилизовать ровно столько уверенности и лоска, чтобы успешно флиртовать с понравившейся дамой.

Посреди этого великолепия камлающая Нора выглядит мудрой наперсницей, к которой всегда можно обратиться за советом по поводу очередной интрижки. Тебя всегда поддержат, утешат, ободрят, дадут какой-нибудь плевый совет, но всей правды все равно не скажут, ибо слишком уж она неприглядна. Но и это не беда, потому что посреди заламываемых рук и постановочных обид всегда найдется место танцам с капризной зазнобой под умеренное диско «Flipside». Или нашепчете ей н ушко страшную сказку под изломанную пьесу Дюка Эллингтона «Fleurette Africaine (African Flower)».

Словом, всё хорошо. Если же вы все-таки старательно убедите себя, что всё плохо, то немедленно включайте этот диск и непременно почувствуете что-то вроде облегчения.