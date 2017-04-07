«Адаптация», 15 апреля. «Лес»

В 2017 году группа АДАПТАЦИЯ отмечает своё 25-летие

За двадцать пять лет АДАПТАЦИЯ выпустила 13 студийных альбомов. Сыграла 800 лихих концертов, исколесила весь бывший Советский Союз и половину Западной Европы. Шумела и гремела во Владивостоке и в Барселоне, в Архангельске и в Бишкеке.

В марте вышел новый альбом группы «Radio Resistance» - зе бест 90-х, ««RADIO RESISTANCE» – сборник лучших, на мой взгляд, песен «Адаптации», написанных в 90-х годах прошлого века, - сказано Ерменом Ержановым в сопроводительном тексте к альбому. - В 90-х мы смогли придумать эти песни, но не сумели записать их как следует. У нас не было тогда хороших инструментов и профессиональных студий, не хватало умений и навыков. Накануне 25-летия «Адаптации» мне захотелось перезаписать важнейшие старые песни — нынешним нашим составом, в нынешнем нашем звуке».

Вторая часть сборника выйдет к сентябрю. Уже готова программа для нового альбома, который музыканты хотели бы тоже выпустить в этом году. Сейчас в группе изменился состав, и теперь здесь играют «старый-новый» барабанщик Ибрагим Джанибеков и бас-гитарист Павл Борисов (экс-ДДТ, «Разные Люди»). Недавно у «Адаптации» прошёл успешный тур по Казахстану и Киргизии.

АДАПТАЦИЯ собирает на юбилейный, отчётный концерт всех своих московских слушателей — тех, кто помнит квартирники 90-х, и тех, кто ходил на АДАПТАЦИЮ в «Форпост», «Билингву» и «Икру», и тех, кто присоединился к нам недавно. Группа готовит большую программу. Будут все главные хиты, будут раритетные песни, которые давно не звучали со сцены. Момковский концерт состоится в клубе «Лес». Гость концерта – Сергей Фёдорович Летов.

Днем раньше «Адаптация» выступит в питерском клубе Money Honey. Здесь спецгостями станут Леха Никонов («ПТВП») и Александр Чернецкий («Разные Люди»).