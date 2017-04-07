«Северный Флот» погрузил москвичей в пучину ада

Презентация первого концертного DVD группы «Северный Флот» «Live in Moscow» состоялась в московском клубе Stadium Live 1 апреля

«Северный Флот». Фото предоставлено организаторами концерта

«Флотилия» работает стахановскими темпами, не сбавляя оборотов. Годом раньше, день в день, в столице был представлен второй альбом команды «Мизантропия». На ноябрьском концерте в клубе «Известия Холл» «Северный Флот» отыграл и отснял материал для DVD. Тут же был объявлен сбор средств на «живой» релиз, и вновь результаты кампании превзошли самые радужные ожидания.

В качестве слогана презентации «Live in Moscow» значилась лаконичная обнадеживающая фраза «Сыграем всё!». Словосочетание следовало воспринимать как фигуру речи, но памятуя, например, о мартовском концерте 2012 года Глеба Самойлова и The Matrixx, где музыканты действительно представили весь свой текущий репертуар, можно было ожидать чего-то подобного и от «Северного Флота». Однако наши герои предпочли количество качеству. Даже материал собственного DVD они представили не в полном объему, не вставив в сет-лист, например, такую вещь, как «Последний человек на земле». По минимуму были сыграны песни «Короля и Шута», а свои треки из наследия «Кукрыниксов» Александр Леонтьев и вовсе оставил за бортом.

Как бы то ни было, те кто пришел в этот теплый погожий субботний день в «Стадиум», получили на концерте такой мощный заряд, что потом действительно выходили из клуба с ощущением, что они сегодня слышали и видели всё. Чтобы выступление четче запечатлелось в сознании, музыканты решили сработать на контрасте с погодой. В начале концерта Александр Леонтьев заметил, что хоть гитарист Яков Цвиркунов и привез из Питера солнце, зрители сегодня непременно должны «предаться аду».

Первые пункты столь специфического путешествия - «Мизантропия» и «Призирать и ненавидеть» - вполне отвечали такому замыслу. Отменно вписался в «маршрут» и «Дагон» «Короля и Шута» - воплощенное «необузданное зло». Некоторые, ёрничая, привыкли называть этого хтонического персонажа вымученным именем Ктулху, но «Северному Флоту» было не до шуток, поэтому, в отличие от прошлогоднего концерта в День Дурака, они не позволили себе ни одного розыгрыша.

«Первоапрельский лед» - так могла бы охарактеризовать происходившее в этот день в «Стадиуме» славная, но, увы, подзабытая питерская группа «Джан Ку». Заманчиво, зыбко, обманчиво, коварно, опасно... Всё это касалось и наркотиков, которым посвящен «Старый крысолов», и извечной «ярмарки тщеславия», тщетно маскирующей мысли о бренности бытия («Смерть на балу»), и спонтанных «бунташных» настроений, которые еще никого и никогда не доводили до добра («Революция на вылет»). И даже обманчиво созидательный посыл «Добрых людей» и «Любви и времени» не был способен приостановить стремительное падение вниз. Поэтому во время, пожалуй, самой жуткой песни «Северного Флота» «Каждую ночь» зрители прибыли к конечной точке инфернального путешествия, впечатавшись в ледяное озеро Коцит.

Экстремальный опыт пошел только на пользу. Публика реагировала на всё происходящее столь горячо, что Яков Цвиркунов в какой-то момент даже усомнился: не в Финляднии ли мы, где, как известно, к трешу и угару готовят с пеленок.

Между тем, стоило подумать, как выбираться из недр адской пучины наружу. После адреналинового инструментального номера, в котором солировали бас-гитарист Александр Куликов и барабанщик, Поручик, вектор развернулся на 180 градусов — и началось неуклонное движение «Вперед и вверх». Байкерская «210», героическая «Поднимая знамя» и светлое посвящение Михаилу Горшеневу «Стреля» как нельзя лучше способствовали такому настрою.

Напоследок Александр Леонтьев окончательно вывел всех из преисподней, как Вергилий Данте, и дал конкретный совет, как вновь не кануть обратно: вернуться домой и сделать там какое-нибудь доброе дело. Тем и спасемся!