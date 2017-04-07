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Патти Смит получит почетную докторскую степень по литературе

17:03 7.04.2017
Патти Смит/Facebook
Патти Смит/Facebook

Легендарная американская певица Патти Смит получит почетную докторскую степень итальянского Пармского университета, сообщает Artnet.

Поэтесса, которую называют «крестной мамой панк-рока», станет доктором классической и современной литературы. Торжественная церемония награждения состоится 3 мая.

Патти Смит уже является почетным доктором Университета Роуэна в Нью-Джерси и нью-йоркского Института Пратта. Отмечается, что почетная докторская степень вручается без защиты докторской диссертации, за особые заслуги перед наукой или искусством.

Первые шаги в музыке Смит сделала в 70-х годах ХХ столетия на сцене нью-йоркского клуба CBGB, наряду с другими музыкантами новой волны. Наиболее известная песня Патти Смит, «Because the Night», была написана совместно с Брюсом Спрингстином, и поднялась в двадцатку чарта Billboard Hot 100. В 2005 году Смит наградили французским орденом искусств и литературы, а в 2007 её имя было включено в Зал славы рок-н-ролла.

Примечательно, что Патти Смит выступила на церемонии награждения нобелевских лауреатов в Стокгольме в 2016 году, где исполнила песню Боба Дилана «A Hard Rain's A-Gonna Fall».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки

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