Baraka «Samo Remix»

Исполнитель: Baraka, Название: «Samo Remix», Стиль: этно-джаз Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Участники латвийской группы Baraka с 2004 года сохраняют феноменальную для людей европейской формации верность таджикской культуре. А начиная с 2013 года музыканты еще усложнили себе задачу, укладывая излюбленные этнические эксперименты в рамках трибьютам конкретным людям и явлениям.

Из этой же серии — вышедший в прошлом году альбом «Samo Remix». Родился он из этнографической экспедиции, из которой были привезены суфийские песнопения в интерпретации таджикской группы Samo (то есть «небо»). В первоисточниках они нередко имели форму колыбельных или поминальных песен. Однако в интерпретации Baraka нет ни сомнамбулы, ни скорби. На выходе получился на редкость витальный альбом, не дающий ни разу заскучать слушателю на протяжении 75 минут своего хронометража.

Многие фольклорные произведения облечены здесь в бодрые джазовые ритмы и украшены сочными басовыми партиями, сорвавшимися с цепи саксофонами и бурлящими клавишными. Не раз возникают ассоциации с кашей из топора, особенно, когда в основе какой-нибудь очередной нарядной композиции лежат чуть ли не односложные напевы («Tan-Ta-Na remix», «Teyam Teyam remix»). А треку «Yor Bod! Remix» присущ чуть ли не альтернативный саунд, напоминающий о кришна-коре группы «Небо здесь».

Со времен саундтрека к фильму «Не бойся, я с тобой», где, скажем, отважно скрещивались кондовые восточные напевы с возвышенным арт-роком, впервые появился альбом, где органично сплетаются такие же несочетаемые вещи. Особенно хорош в этом смысле «Bahor remix», который сначала звучит как образчик напыщенной советской эстрады, а потом неожиданно переходит в задиристый пацанский рэп, будто бы нарочно записанный в кустарных условиях. Несравненно более цивильно рэп-звучит в «Sabzake remix», что заставляет всерьез задуматься о перспективности возможных коллабораций Baraka с ведущими МС России и не только.