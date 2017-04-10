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Россияне потеряли интерес к музыке Стаса Михайлова и Елены Ваенги

10:29 10.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Музыкальные пристрастия пользователей Рунета изменились, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное сотрудниками компании «Яндекс.Музыка».

Они сравнили поисковые запросы пользователей сервиса в период с 2014 по начало 2017 года. Обнаружилось, что за два года российский шансон существенно сдал свои позиции. В частности Стас Михайлов «упал» с 10 места на 30-е, Елена Ваенга – с 20-го на 75-е, Михаил Шуфутинский с 70-го на 150-е, Александр Розенбаум – со 150-го на 300-е.

Еще в 2014 году Михаил Круг входил в тройку самых популярных исполнителей сервиса «Яндекс.Музыка», а вот сейчас он с трудом входит в топ-30 популярных исполнителей. Прежние позиции занимает только Григорий Лепс, удерживая 15-е место рейтинга.

Основная аудитория поклонников шансона – люди старше 45 лет, но и среди них интерес к этой музыке падает. Больше всего любителей этого жанра в Красноярске, Челябинске и Омске. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани интерес к подобного рода музыке ниже среднего. И совершенно не проявляют интерес к шансону жители Чечни, Ингушетии и Дагестана.

На сегодняшний день в топ «Яндекс. Музыки» группа «Грибы», Лобода, Эд Ширан и Егор Крид. Среди жанров, наиболее популярным является рэп, за ним следует поп-музыка, рок, эстрада, электроника и альтернатива. Наблюдается рост интереса к танцевальной музыке.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Интернет в России, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки

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