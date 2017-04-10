IFK преодолели состояние полураспада

26 марта в клубе «16 тонн» выступали музыканты коллектива IFK. Да, того самого, которого, как многим думалось, давно уже не существует



Коллектив жив и пишет новые песни, часть из которых была презентована, и собирается уже в этом году выпускать альбом, спустя 13 лет после предыдущего студийного.

Исполнялся помимо нового избранный, лучший материал разных лет, в основном из пластинки «IFK 2004», выделяющейся особенной лиричностью, продолжающей «Абсолют», но музыкально настроенной на оптимистический лад. Были песни и из «Абсолюта» (причём «Пыль» исполнялась с завораживающим затянутым соло на барабане, а «Панк-рок» был приспособлен под современный состав), и из «Жизни РадиКала», с англоязычного дебютника – песня коллектива ONYX «Slam», прозвучавшая под занавес концерта. Некоторые композиции можно было бы посчитать и устаревшими, как, например, посвящение Капитолине Деловой в «Журналистке», но … такого рода журналисток и в наши дни предостаточно, даже после тщательной прополки временем! Все, все песни актуальны! Мало кто в состоянии подобным похвастаться.

Основной заявленной темой была презентация на концерте нового сингла «Ветер». Правда такова, что слушателями был воспринят на ура и новый, и старый материал, ощущалась творческая преемственность музыкантов, несмотря на разительные перетасовки в составах.

Да, именно так. Нынешний состав IFK совсем далек от того первозданного, из основателей в коллективе остались гитарист Макс Галстьян и клавишник Игорь «Чика Ди» Малашкевич. Однако ситуации в стиле трагикомедии «Браво» и «Арии» вы не обнаружите. Тихон Кубов (он же «Шаров», он же «Громкан») – походивший в очках внезапно на Александра Барыкина, Дмитрий Выборный, Пётр «PJ» Жаворонков и остальные – все они отчалили по своим делам, связанным с музыкой, или не связанным, и оставили в наследство интересный песенный материал, сохранив и нормальные человеческие отношения с нынешними участниками. Сочетание анархизма и добродушной иронии, гражданской и личностной поэзии под музыку высокого качества и профессионализма – всё то, что изначально было свойственно и не утерялось.

За исключением…

Да, вспомним и о Паштете, тот самом Павле Филиппенко. Ушедшем из IFK в 2001 году и в пределах собственного коллектива FAQ исполнявшем заслуживавший внимания умеренно-консервативный материал. В настоящий момент Паштет вовсе ничего, видимо, не пишет и как мыслитель, бывший анархист-затейник, скатился к… стандартным рассуждениям в стиле «Эха Москвы», «Дождя»… Смердяковщина, увы. У двух других прославленных раскольников – то есть у Глеба Самойлова и даже у Сергея Михалка – их отталкивающие слушателя нынешние образы при внимательном изучении производят впечатление комической маски, и эта маска может оказаться и снята в любой момент. А вот у Павла всё серьёзно. Так что своих коллег по IFK и одного из главнейших наставников Александра Ф. Скляра он оттолкнул и идеологически себя давно поставил вне IFK!

Тогда как остальные ветераны IFK являются, повторяем, единомышленниками с нынешними участниками, и творившееся на сцене действо они, конечно, бы одобрили!

С нетерпением мы ждём нового альбома IFK и обязательно расскажем о нём. А пока – let’s get rock, как они сами поют

Прозвучало

1.Чорная дыра (IFK FEST 2001 – 2002; IFK 2004 – 2004)

2.Злой цвет (Абсолют 1998)

3. Журналистка (Абсолют 1998)

4. Ликвидатор (IFK 2004 – 2004)

5. Гейша-тинейджер (IFK 2004 – 2004)

6. Барселона

7. Дерись до конца

8. Сжигая карту (IFK 2004 – 2004)

9. Змеи (сингл 2014)

10. Ветер (новейший сингл)

11. Есть кто живой?

12. Террорист

13. Записка президенту (ЖизньРадиКала 2000)

14. Пыль (Абсолют 1998)

15. Зоофил (Новый быт) (Абсолют 1998)

16. 2 – 1 (ЖизньРадиКала 2000)

17. Война полов (ЖизньРадиКала 2000)

18. За-жи-гон (ЖизньРадиКала 2000)

19. Антиромантика (IFK FEST 2001 – 2002; IFK 2004 – 2004)

20. IFK Панк-рок (Абсолют 1998)

21. Капустник в аду (ЖизньРадиКала 2000)

22.Slam (Mosquito Man 1996)

Все песни написаны музыкантами коллектива IFK разных лет, за исключением «Slam» – оригинал ONYX.