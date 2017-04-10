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Басист золотого состава «Короля и Шута» выпускает вторую книгу о группе

18:12 10.04.2017
Александр Балунов. Фото из архива музыканта
Александр Балунов. Фото из архива музыканта
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Бас-гитарист Александр «Балу» Балунов, стоявший у истоков группы «Король и Шут» выпускает вторую книгу об этой группе «Бесконечная история».

Продолжение «Бесконечной истории», как и первая ее часть, выйдет в издательстве «АСТ». Если в первом томе был сделан упор на историю команды, то во втором будет описано немало забавных ситуаций, связанных с «Королем и Шутом». «Эта книга о веселой и удивительной истории о любви и дружбе, случившейся со всеми, кто когда-либо прикасался к доброй сказке под названием «Король и Шут», - говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU тз издательства. - Вторая книга Александра «Балу» Балунова, одного из основателей группы, не содержит энциклопедических данных и серьезных исследований о группе. В ней автор, наоборот, постарался рассказать множество правдивых историй про себя и своих друзей, а потом и друзей попросил сделать то же самое.

Ведь за годы существования группы таких веселых историй скопилось немало и хватило на целую книгу! В книге принимали участие Андрей «Князь» Князев, Татьяна Ивановна Горшенева, Оля Горшенева, Маша Нефедова и другие. А цветные фотографии из архивов группы гармонично дополнили эти жизненные страницы красками».

Темы: Книги, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки

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