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Юрий Антонов пожаловался на здоровье: «Уже полтора года не даю концертов»

16:18 9.06.2017

Известный музыкант признался, что в последнее время у него имеются проблемы со здоровьем. В связи с этим артисту предстоит пройти лечение за границей

Стоп-кадр из видео. Экспресс-газета

Юрий Антонов стал гостем программы «Прямой эфир». Легендарный исполнитель рассказал, что из-за проблем со здоровьем ему предстоит пройти курс лечения за границей.

«У меня есть некоторые проблемы. Где я только не был, и никто не мог мне только сказать, как это вообще лечится. У меня нарушение вестибулярного аппарата, немножко меня качает. Я сейчас собрался ехать в одну страну, где обещали что-то такое поправить. Они прислал мне письмо, в котором спросили: "Скажите, пожалуйста, а у вас в России делают искусственное среднее ухо?" Я начал обзванивать профессоров и академиков. Ни один из них не знает. А они мне говорят: "Если у вас в России это делают, то можете к нам не приезжать"», — говорит Антонов.

Певец долгое время нигде не выступал из-за плохого самочувствия. «Я практически полтора года не даю концертов. Я, конечно, выступаю на телевидении, это другая совсем история», — рассказал исполнитель. Артист также добавил, что его состояние ухудшилось в январе 2016 года. С той поры Антонов не поет вживую, а для него это очень важно. Также плохое самочувствие негативно сказывается и на его работе в студии, признался Антонов.

От одиночества Антонов не страдает — его дом наполнен самыми разными четвероногими питомцами. «У меня кошки, собаки, кабан Борька», — отметил артист, уточнив, что у него много друзей, которые его часто навещают.

Автор - Ольга Абдуллаева

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Источник: Экспресс-газета
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Комментарии читателей
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09.06.2017, 23:35
Гость: Лука Лукич

...перед тем, как врываться в любую судьбу..
.., подумай... о..своей.....
09.06.2017, 21:12
Гость: Юля с Бали

ну и хватит халтурить на трех песенках...за 40 минут это господин желает получить 200 000 евро,очень скандальный и жадный.
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