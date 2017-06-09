Юрий Антонов пожаловался на здоровье: «Уже полтора года не даю концертов»

Известный музыкант признался, что в последнее время у него имеются проблемы со здоровьем. В связи с этим артисту предстоит пройти лечение за границей

Стоп-кадр из видео. Экспресс-газета

Юрий Антонов стал гостем программы «Прямой эфир». Легендарный исполнитель рассказал, что из-за проблем со здоровьем ему предстоит пройти курс лечения за границей.

«У меня есть некоторые проблемы. Где я только не был, и никто не мог мне только сказать, как это вообще лечится. У меня нарушение вестибулярного аппарата, немножко меня качает. Я сейчас собрался ехать в одну страну, где обещали что-то такое поправить. Они прислал мне письмо, в котором спросили: "Скажите, пожалуйста, а у вас в России делают искусственное среднее ухо?" Я начал обзванивать профессоров и академиков. Ни один из них не знает. А они мне говорят: "Если у вас в России это делают, то можете к нам не приезжать"», — говорит Антонов.

Певец долгое время нигде не выступал из-за плохого самочувствия. «Я практически полтора года не даю концертов. Я, конечно, выступаю на телевидении, это другая совсем история», — рассказал исполнитель. Артист также добавил, что его состояние ухудшилось в январе 2016 года. С той поры Антонов не поет вживую, а для него это очень важно. Также плохое самочувствие негативно сказывается и на его работе в студии, признался Антонов.

От одиночества Антонов не страдает — его дом наполнен самыми разными четвероногими питомцами. «У меня кошки, собаки, кабан Борька», — отметил артист, уточнив, что у него много друзей, которые его часто навещают.

Автор - Ольга Абдуллаева