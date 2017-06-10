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Константин Меладзе и «Руки Вверх!» признаны лучшими музыкантами эпохи

15:40 10.06.2017

Церемония вручения Премии МУЗ ТВ прошла в СК «Олимпийский» 9 июня.

Наргиз опередила всех в номинации «Лучший рок-исполнитель», Мот – в номинации «Лучший хип-хоп проект» и «Градусы» в номинации «Лучшая поп-группа», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Дима Билан получил приз за лучшее видео («В твоей голове»), награда за лучшее женское видео досталась Нюше («Целуй»), а за лучшее мужское видео - Егору Криду («Мне нравится»).

Лучшим альбомом года была признана пластинка Ани Лорак «Разве ты любил», лучшей песней – «You Are The Only One» Сергея Лазарева, лучшим дуэтом - песня Макса Фадеева и Наргиз «Вдвоем». Лучшей песней на иностранном языке стал хит группы Serebro «Chocolate».

Обладателями наград в спецноминациях стали Леонид Агутин и Светлана Немоляева - в номинации «За вклад в развитие музыкальной индустрии» и «За вклад в жизнь» соответственно. Константин Меладзе был назван лучшим композитором десятилетия.

Победителями в самых многообещающих номинациях – «Прорыв года» и Лучший блогерский клип в учрежденной первой онлайн бэкстейдж-студией MEGAFONLIKE номинации «ЛаЛаЛайк»— стали Jah Khalib, а также Милена и Наташа Трейя с клипом «М - это Милена». Лучшей песней пятнадцатилетия стал хит «Крошка моя!» дуэта «Руки Вверх!», а лучшим концертным шоу - программа «Я» Филиппа Киркорова.
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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11.06.2017, 02:08
Гость: пастор

Раньше композиторы ставили себе сверхзадачи..Позже они боролись за популярность, теперь они делят места и премии.. Интресно какое место занял бы в этой тусовке, например, Бернес? Скорее всего это был бы неформат...
11.06.2017, 01:30
Гость: Костя с Волгограда

Элементарно: бабос. К искусству это никакого отношения не имеет. Надо же как-то продавать сие; вот и ставят с "рейтингах" на первые места.
10.06.2017, 21:38
Гость: Юля с Бали

кто вообще эти люди ?бред какой-то...
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