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Концерты довели Вячеслава Малежика до инсульта

11:48 13.06.2017
Вячеслав Малежик. Фото предоставлено организаторами концерта
Вячеслав Малежик. Фото предоставлено организаторами концерта

Певец Вячеслав Малежик рассказал о перенесенном инсульте.

По признанию артиста, из-за насыщенного творческого графика он своевременно не обратил внимание на опасные признаки, сообщает InterMedia. Обращение к поклонником опубликовано на официальном сайте певца. «Интенсивная работа, которую я вёл на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить».

Впрочем, отмечает Малежик, «прогноз врачей не лишен оптимизма», поэтому и он с надеждой смотрит в будущее.

Напомним, что в феврале этого года Малежик отметил свое 70-летие большим концертом в Кремле, гостями которого стали «Самоцветы», «Пламя», Варвара Визбор, «Сопрано Турецкого» Сергей Трофимов и многие другие звезды.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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