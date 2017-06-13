Украинцы нашли способ попадания на концерты запрещенных российских звезд

Украинские туроператоры организуют для тамошних меломанов специальные туры на концерты опальных российских звезд из черных списков

Скажем, одесситов везут в Кишинев на группу «Ленинград», а киевлян — в Минск на Киркорова. Стоимость такой поездки стартует от 450 гривен, сообщают vesti-ukr.com. Организаторы поездок на концерты утверждают, что такие направления пользуются спросом. Особенно диджейские фестивали и рок-концерты. Билеты на них можно купить за полгода. Одесский «Клуб авантюристов» предлагал автобусный тур из Одессы в Кишинев на концерт «Ленинграда», который состоялся там 25 мая. Цена за трансфер — 450 грн.

Официально запрета на «Ленинград» на Украине пока нет, но из-за недавнего выступления «группировки» в Крыму он вполне может появиться в самое ближайшее время. «На «Ленинград» у нас уехало восемь автобусов по 50 человек. Мы там не ночевали, приехали за час до концерта, а после сразу в обратный путь. Интересовались группой «Би-2», тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на Лепса в Минск — не проблема: задаток вперед и поедем», — рассказал изданию менеджер компании Артем Бочаров.

При этом сами организаторы таких концертных туров очень боятся, что к ним могут возникнуть вопросы как от радикалов, так и от спецслужб, если они будут часто возить украинцев на концерты запрещенных российских звезд.