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Украинцы нашли способ попадания на концерты запрещенных российских звезд

17:40 13.06.2017
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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Скажем, одесситов везут в Кишинев на группу «Ленинград», а киевлян — в Минск на Киркорова. Стоимость такой поездки стартует от 450 гривен, сообщают vesti-ukr.com. Организаторы поездок на концерты утверждают, что такие направления пользуются спросом. Особенно диджейские фестивали и рок-концерты. Билеты на них можно купить за полгода. Одесский «Клуб авантюристов» предлагал автобусный тур из Одессы в Кишинев на концерт «Ленинграда», который состоялся там 25 мая. Цена за трансфер — 450 грн.

Официально запрета на «Ленинград» на Украине пока нет, но из-за недавнего выступления «группировки» в Крыму он вполне может появиться в самое ближайшее время. «На «Ленинград» у нас уехало восемь автобусов по 50 человек. Мы там не ночевали, приехали за час до концерта, а после сразу в обратный путь. Интересовались группой «Би-2», тоже шесть автобусов уехало. Захотят поехать на Лепса в Минск — не проблема: задаток вперед и поедем», — рассказал изданию менеджер компании Артем Бочаров.

При этом сами организаторы таких концертных туров очень боятся, что к ним могут возникнуть вопросы как от радикалов, так и от спецслужб, если они будут часто возить украинцев на концерты запрещенных российских звезд.

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 20:11
"Эту песню не задушишь, не убьёшь...!" )))

Не надо бояться. Разве Украина НЕ СВОБОДНАЯ страна? Или вся свобода - это только название партейки? )))
13.06.2017, 19:26
Остап

Совок в его худших видах.
13.06.2017, 19:25
Тарас Бойко (г. Львов), участник АТО

Хочу купить билет на встречу с Путиным.
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