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Эмир Кустурица первый раз выступит в Крыму с группой

12:31 14.06.2017
Эмир Кустурица. Фото с сайта kinopoisk.ru
Эмир Кустурица. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый режиссер, писатель и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra 23 июля даст первый и единственный концерт в Крыму.

Об этом корреспонденту Крыминформа сообщил организатор концерта Игорь Нескубин. «Музыка для великого режиссера, двукратного лауреата Каннского кинофестиваля давно превратилась в основное занятие, – рассказал Нескубин. – За более чем 30 лет на сцене Эмир Кустурица и его группа стали одними из самых востребованных гастролеров из Восточной Европы, хедлайнерами мировых рок-фестивалей. Этот концерт безусловно станет большим событием для Крыма».

Шоу всемирно известной группы состоится в концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти десять последних лет игровой фильм режиссера – «По млечному пути», главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи.

Музыканты исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет».
 

Темы: Кино в мире, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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