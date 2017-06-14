Эмир Кустурица первый раз выступит в Крыму с группой

Знаменитый режиссер, писатель и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra 23 июля даст первый и единственный концерт в Крыму.

Об этом корреспонденту Крыминформа сообщил организатор концерта Игорь Нескубин. «Музыка для великого режиссера, двукратного лауреата Каннского кинофестиваля давно превратилась в основное занятие, – рассказал Нескубин. – За более чем 30 лет на сцене Эмир Кустурица и его группа стали одними из самых востребованных гастролеров из Восточной Европы, хедлайнерами мировых рок-фестивалей. Этот концерт безусловно станет большим событием для Крыма».

Шоу всемирно известной группы состоится в концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти десять последних лет игровой фильм режиссера – «По млечному пути», главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи.

Музыканты исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет».

