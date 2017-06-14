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Вячеслав Бутусов даст старт «Нашествию» с детским хором Александрова

16:11 14.06.2017
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
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Члены детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова будут впервые открывать фестиваль «Нашествие-2017», который пройдет с 7 по 9 июля на территории Большого Завидова в Тверской области.

Дети выйдут на сцену фестиваля вместе с Вячеславом Бутусовым, сообщиает InterMedia. «Школа-студия «Юные Александровцы» была создана в 2007 году, и за 10 лет существования хора маленькие артисты успели объездить десятки городов, одержать победу во многих конкурсах и дать сотни концертов, но на таком крупном музыкальном фестивале ребята выступят первый раз, - говорят организаторы «Нашествия». - Репертуар составлялся очень тщательно – руководитель хора Нина Анатольевна Путилина, дети и сам Вячеслав Бутусов очень долго выбирали композиции для выступления».

В этого году посетителей фестиваля ждет также традиционная выставка техники и вооружения Министерства обороны РФ, где впервые будет представлен робот-пожарный и выступления более 100 различных рок-групп.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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