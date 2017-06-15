Юлия Чичерина сняла клип про Донбасс на глазах у украинских снайперов

Юлия Чичерина представила новую патриотическую песню про Донбасс «Моя Спарта»

Автором слов и музыки выступил Сергей Бобунец. «Эта песня посвящена всем настоящим воинам, а Спарта здесь город-государство, где люди жертвуют собой ради других и ради своего народа, - рассказала Чичерина «КП». – Такой же, как Донецк. Малоизвестный факт, но воинов в каждом обществе всего 1% жителей. А Спарта уникальна тем, что там воинами были все, женщины рожали детей и знали, что те в будущем будут защищать страну. Для меня Донбасс — это моя Спарта, здесь воины все – даже дети и старики. Они все являют чудеса мужества».

Клип на песню был снят на Донбассе. «Все предыдущие клипы снимала и делала я сама, а сейчас у меня настоящий творческий союз – в него включен Семен Пегов, снимает все Макс Фадеев, участвует и батальон «Спарта», ее командир – Воха. Мы снимали весь день в аэропорту и окрестностях, кадры получились крутые! Весь день ходила в бронике. Это на самом деле очень тяжело. Макс Фадеев – настоящий художник, презрев безопасность, искал самые интересные точки для съемки. Как назло, они оказывались открытыми. Боец, который сопровождал нас, уже не знал, что с этим всем делать, как нас всех прикрыть и только кричал: «Все! Все! Уходим! Пока укропы не успели очухаться!» Но мне передалось спокойствие Макса Фадеева, и я была уверена – все будет хорошо!»