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Йоко Оно официально признана соавтором песни «Imagine»

14:04 15.06.2017
Джон Леннон и Йоко Оно. Фрагмент постера фотовыставки
Джон Леннон и Йоко Оно. Фрагмент постера фотовыставки
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Вдова «битла» Джона Леннона Йоко Оно теперь будет официально значиться в соавторах песни «Imagine».

Произведение вышло в 1971 году, до сих пор Леннон считался ее единоличным автором, а его супруга вместе с Филом Спектором были отмечены как сопродюсеры сообщает InterMedia.

Такое решение было вынесено на встрече представителей Национальной Ассоциации Музыкальных Издателей (National Music Publishers Association). Президент организации Дэвид Израэлит заявил, что Оно оказала сильное влияние на песню и заслуживает статуса соавтора — к тому же этого хотел сам Леннон.

Официально изменения пока не внесены, но уже «в процессе». В ходе встречи Оно с сыном Шоном получили от NMPA награду Centennial Song, присужденную Леннону.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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