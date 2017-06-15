Андрей Князев («КняZz»): «Самое ценное для нации - это патриотизм»

Сооснователь группы «Король и Шут» - интересный собеседник и здравомыслящий человек

Недавно у его нынешней команды «КняZz» вышел новый альбом «Узники долины снов». Корреспондент нашего портала не мог не обсудить с Князевым узловых моментов, связанных с этой пластинкой, а также ситуации, сложившейся вокруг наследия «Короля и Шута».

«КняZz»

KM.RU: После дебютного альбома ты говорил, что пришло время уплотнить звучание и отказаться от духовых и клавишных. Теперь, я так понимаю, настал черед обратного процесса. С чем это связано?

- Я стараюсь не использовать инструмент, если в нём нет необходимости, хотя, во время музыкальной работы могут появляться различные экспериментальные идеи. Оборачиваясь назад, я могу с уверенностью сказать, что в первом альбоме «Письмо из Трансильвании» духовые были как нельзя в тему. Объективно говоря, от трубы отказываться нет смысла - в некоторых песен она реально делает погоду. Ну, клавиши - они по-любому много где бывают полезны, в основном, как подкладки.

KM.RU: В альбом «Узники долины снов» хорошо вписались женские бэк-вокальные партии. Почему в них возникла необходимость? Как нашли Наталью Суровцеву, чем она примечательна, как с ней работалось? Нет ли планов задействовать женский вокал и на концертах?

- Многие вещи происходят спонтанно. Наталью мы выбрали для исполнения песен «Девушка и граф» и «Наблюдатель» на предстоящих концертах памяти Михаила Горшенёва и творчества «Короля и Шута». На студии я решил попробовать её в бэковых партиях и её тембр лёг, как надо.

KM.RU: Также ты недавно говорил о планах ввести в постоянный состав группы штатного клавишника. Есть ли уже какие-то кандидатуры на данную вакансию и какие-то подвижки в этом направлении?

- Объективно говоря, на данный момент мы в пассивном поиске, поскольку пока имеем интерес к взаимодействию с клавишником лишь на сессионной основе. Но если нам попадётся толковый музыкант с пониманием нашей музыки и с поставленным голосом, то я подумаю о том, чтобы в перспективе взять его в штат.

KM.RU: В новом альбоме заметно интересное преломление некоторых идей «Короля и Шута». Например, если герой песни «Дурак и молния» был сродни Иванушке из русских сказок, или кинчевскому Дурню, который на ты со стихиями, то заглавный персонаж песни «Дурак» - безвольный тюфяк. Почему так вышло?

- Не совсем так! Он просто влюблён в русалку, а те, сами понимаете, умеют очаровывать. Он понимает, что его любовь неминуемо приведёт к погибели, но ничего поделать с собой не может.

Обложка нового альбома группы «КняZz»

KM.RU: В продолжение предыдущего вопроса... Рок-н-ролльный Дедушка Мороз получился крайне забавным и нестандартным малым. Интересны истоки этого образа. Возможно, ты просто хотел создать некий противовес Санта Клаусу из «Тени Клоуна»?

- Вовсе нет! История этой песни крайне забавна! В преддверии 2017-го Нового Года я думал замутить какое-нибудь нестандартное поздравление в своём Инстаграме и Ютюбе и решил на скорую руку написать какую-нибудь музыкальную чепуху от лица Деда Мороза. Ну и начал тринкать на гитаре, как обычно, на всю квартиру. Моя жена - Агата услышала новое творение и поинтересовалась - что за песенка. Я ответил, что готовлю праздничный прикол. Она сказала, что крутой прикол получается, прямо-таки, хитовый. Ей тема сразу понравилась. Когда я записал кусок этой песни, сыгранной дома под гитару, и выложил в соцсети, народ начал просить её записать. Примечательно и то, что в этой песне есть фраза: «Дед Мороз - это вам ни какой-то там конь»... Причём здесь конь? А при том, что во время своего шуточного поздравления я разыграл ролик от лица Деда Мороза и коня-единорога, который покушался на лавры северного старика, поскольку у дочери есть такая маска. Таким образом, этот конь и попал в песню. Ролик можно увидеть на моём канале в Ютюбе.

KM.RU: Если я правильно понял, песня «Брат» посвящена братоубийственной бойне Гражданской войны. Что побудило обратиться тебя к тем драматическим событиям? И какую позицию ты вообще занимаешь по отношению к переломным моментам нашей истории?

- Всё верно! Я обратился к нашей истории. Сразу предупреждаю, что и в дальнейшем я планирую затрагивать серьёзные, драматические темы. Например, к следующему альбому я готовлю серьёзный трек – «Сталкер», в котором осуждаю человечество за стремление к самоуничтожению и бездуховность. Свой взгляд на нашу историю я пересмотрел. Я считаю, что самое ценное для нации - это патриотизм. Именно он обеспечивает защиту, формирует дух и веру. Я не за слепое поклонение идеалам, а за взвешенное, волевое решение человека стоять на своей земле двумя ногами и быть милосердным и благодетельным по отношению к своим согражданам. Я очень сильно уважаю тех взрослых, которые прививают своим детям нравственность, милосердие и здоровый патриотизм. Равнодушие - наш главный враг.

KM.RU: Очень ответственная тема поднята и в «Святом». Конечно, мне как верующему человеку, крайне важно знать и о замысле этой песни. На какие источники ты опирался при создании образа Христа и каково вообще твое отношение к нему?

- Я очень рад созданию этой песни. Я в очередной раз углубился в историю Христа и пропустил через себя события тех дней. В наши дни многим мыслящим людям ясно, что человечество нуждается в спасении. Сильные мира сего играют в опасные игры, а между тем, на сколько за последние тысячу лет человек продвинулся в своей духовной эволюции? Шарлатаны отбили охоту обращаться к духовным и философским учениям. Рекламщики впаривают вредные или бессмысленные продукты и товары и никто это не пресекает. Киношники смакуют темы насилия и никак не могут отделаться от паршивых девяностых - период потери нравов и деградации общества. Всё стало продаваться и покупаться. Во времена Христа общество показало своё истинное лицо, и ничего с тех пор не изменилось.

Андрей Князев

KM.RU: Из буклета нового альбома следует, что замысел песни «Билли Миллиган» тебе подсказала супруга. Как это было? Смотрел ли ты недавний фильм «Сплит», одним из прототипов героя которого явно стал этот человек?

- Всё верно! Агата увлекается психологией, и история Билли Миллигана стала неким открытием нашей семьи. Она читала книгу и мне пересказывала. Было понятно, что рано или поздно появится такая песня. Да, я смотрел «Сплит», но концовка меня разочаровала. В реальности я жду автобиографичной экранизации и если я не ошибаюсь - роль Миллигана будет играть Ди Каприо. Кто, как не он?

KM.RU: Тема «расщепленного я» вообще благодатна и неисчерпаема для нашей рок-музыки. Достаточно вспомнить творчество «Агаты Кристи» да и драматическую судьбу Михаила Горшенева через призму зонг-оперы «Тодд». Как-то отмечаешь для себя такие вещи и бывало ли, что твои сценические и песенные персонажи тебя патологически затягивали, раскалывая сознание и меняя личность? Не клинически, конечно, а в той или иной мере...

- Боюсь, что меня ничто не забирает от меня. В далёком прошлом я любил эксперименты над своей психикой, но сейчас пришёл к тому, к чему и планировал - двигаться к осознанию, а не к психоделии. Мне важно сохранять свой стержень поскольку он даёт опору не только мне.

KM.RU: Как раз Михаилу Горшеневу посвящен недавний альбом «Кукрыниксов» «Артист». Слышал ли ты его и твое отношение к этой концептуальной работе?

- Эта тема мне известна очень хорошо, поэтому размышления на этот счёт не дают мне ничего нового. Драматургия - штука интересная, но мне ближе, например, некоторые работы Ильи Чёрта, где можно погрузиться в философию Энштейна и наблюдать, как учёный анализирует фактор существования Бога.

KM.RU: А как альбом Балу «Песни о любви и дружбе»?

- Обязательно послушаю после дальневосточного тура.

Андрей Князев

KM.RU: Прости, но не могу не затронуть проблему вашего и «Северного Флота» противостояния... Где все-таки, по-твоему, находится точка отсчета этого конфликта и когда была пройдена точка невозврата? Были ли шансы уладить все мирно и выступать единым фронтом (если да, то в такие моменты)?

- Точка отсчёта - мой уход из «Короля и Шута». В тот момент я увидел истинное отношение к себе. Точка невозврата - политика прощальных концертов и дальнейшие попытки нести знамя того мира и той идеологии, к созданию которой музыканты имели лишь косвенное отношение. Шансы мирного исхода были, но все переговоры имели лишь односторонний интерес. Им хотелось быть не просто участниками того пространства, которое образовалось после смерти Михаила, им хотелось быть на вершине айсберга. Но айсберг, как мы знаем, скользкий и стоять на вершине может лишь тот, кто сам туда взошёл и у кого есть специальные приспособления.

KM.RU: Несколько слов о грядущих концертах памяти Михаила Горшенева. В какой форме в них может поучаствовать Балу? И не слишком ли много басистов на один дюйм — особенно с учетом возможного привлечения Сергея Захарова?

- Сперва сделаю маленькое отступление: за последнее время мне довелось услышать одно любопытное высказывание - зарабатывали на «КиШе» одни - теперь будут зарабатывать другие. Это как, сегодня в посёлке белые, а завтра красные. В нашей жизни всё меряют деньгами и это к несчастью закономерно. Таким людям бесполезно говорить о высоких материях, о морали и идеологии. Но вот про законность, авторские права и права на регистрацию культовых знаков с ними поговорить можно. Несмотря на все попытки этого не допустить со стороны немалого количества шахматных фигур, мы с Ольгой Горшенёвой образовали тот единственно правильный тандем, который может быть на пост-КиШовском пространстве. Разумные люди это прекрасно поняли.

Что сказать про концерты памяти? Вы сами всё увидите! По концепции музыкальной программы скажу следующее - в этом году я делаю упор в большей степени на старые работы начиная с «Камнем по голове» и вплоть до «Жаль нет ружья». Мы готовим всякие сюрпризы и даже номера, которые наши зрители не видели никогда, а очень этого хотели.

Не волнуйтесь на счёт басистов - они будут играть по очереди.

KM.RU: Мне показалось, или альбом «Узники долины слов» оформлен несколько в ином стиле, чем твои прошлые работы? Графика больше похожа на компьютерную...

- Не показалось. На день рождения мне супруга подарила планшет для рисования, и я теперь могу рисовать в дороге и делать готовые картинки. Ну, плюс несколько шоповых обработок, но это так - эксперименты. Не факт, что оформление следующего альбома будет в таком же стиле.

KM.RU: Слышал краем уха о твоей готовящейся выставке картин. Так ли это? И что на ней можно будет увидеть?

- Это так! Я готовлю грандиозную выставку и мысли о ней меня очень сильно воодушевляют. Я загорелся этой идеей и опять же, её мне подкинула моя вторая половинка. Я понял, что смогу превратить выставочный зал в мир своих фантазий и сказок. Я создам эффект полного погружения. Это будет не просто выставка - это будет портал в мир «КиШа» и «КняZz».

Фото предоставлено пресс-службой группы