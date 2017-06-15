]]> ]]>
Главная Музыка Новости

День рождения Сергея Курехина отметят в новом музее Есенина

19:36 15.06.2017
Сергей Курехин. Фото предоставлено Кушнир Продакшн
Сергей Курехин. Фото предоставлено Кушнир Продакшн
Материалы по теме:

Шестнадцатого июня на одной из площадок Музея С.А. Есенина в переулке Чернышевского состоится авангардный концерт-праздник, посвященный дню рождения Сергея Курёхина (1954-1996) – российского музыканта, композитора, актера и мастера перфоманса.

В акции, которая анонсируется как «концерт с элементами сказки», примут участие музыканты «Поп-механики» Сергей Летов и Александр «Фагот» Александров, джазмены Алексей Круглов и Вадим Правилов, а также группа «НонАдаптантЫ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Кроме того, «погружение в глубины русского авангарда» совершат видные деятели Московского Театра Поэтов – режиссер и актер Театра на Таганке Влад Маленко и Стив Бургундец, компанию которым составят Захар Зорькин, Екатерина Яшникова и другие независимые стихотворцы. Режиссером-постановщиком действа стала «человек и птица» Алёна Синица.

Уже будущей осенью площадка в переулке Чернышевского, где пройдет концерт, превратится в «Есенин-центр», о чем рассказал художественный руководитель проекта Влад Маленко: «Есть Московский государственный музей Сергея Есенина, включающий несколько точек: в Большом Строченовском переулке, на Клязьминской улице и в переулке Чернышевского. Вот по последнему адресу сейчас отреставрирована площадка, и мы хотим там сделать поэтический «Есенин-центр». Стартовать надеемся этой осенью - ко дню рождения Есенина 3 октября».

По словам Маленко, который также примет участие в концерте, посвященном дню рождения Курёхина, концепция «Есенин-центра» дорабатывается и будет представлена департаменту культуры Москвы. Начало: 20.00

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.