День рождения Сергея Курехина отметят в новом музее Есенина

Шестнадцатого июня на одной из площадок Музея С.А. Есенина в переулке Чернышевского состоится авангардный концерт-праздник, посвященный дню рождения Сергея Курёхина (1954-1996) – российского музыканта, композитора, актера и мастера перфоманса.

В акции, которая анонсируется как «концерт с элементами сказки», примут участие музыканты «Поп-механики» Сергей Летов и Александр «Фагот» Александров, джазмены Алексей Круглов и Вадим Правилов, а также группа «НонАдаптантЫ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Кроме того, «погружение в глубины русского авангарда» совершат видные деятели Московского Театра Поэтов – режиссер и актер Театра на Таганке Влад Маленко и Стив Бургундец, компанию которым составят Захар Зорькин, Екатерина Яшникова и другие независимые стихотворцы. Режиссером-постановщиком действа стала «человек и птица» Алёна Синица.

Уже будущей осенью площадка в переулке Чернышевского, где пройдет концерт, превратится в «Есенин-центр», о чем рассказал художественный руководитель проекта Влад Маленко: «Есть Московский государственный музей Сергея Есенина, включающий несколько точек: в Большом Строченовском переулке, на Клязьминской улице и в переулке Чернышевского. Вот по последнему адресу сейчас отреставрирована площадка, и мы хотим там сделать поэтический «Есенин-центр». Стартовать надеемся этой осенью - ко дню рождения Есенина 3 октября».

По словам Маленко, который также примет участие в концерте, посвященном дню рождения Курёхина, концепция «Есенин-центра» дорабатывается и будет представлена департаменту культуры Москвы. Начало: 20.00