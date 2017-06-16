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Клип Светланы Лободы собрал миллион просмотров за сутки

11:30 16.06.2017
Кадр из клипа «40 градусов (Нравится)». Фото с сайта loboda.com
Кадр из клипа «40 градусов (Нравится)». Фото с сайта loboda.com
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Украинская исполнительница Светлана Лобода выпустила клип на новый хит «Случайная» и тут же установила рекорд — менее, чем за сутки, ролик набрал миллион просмотров на YouTube.

Режиссером клипа певицы стала бессменный продюсер Светланы — Нателла Крапивина, сообщает Life.ru. В центре сюжета — криминально-любовная история, главной героиней которой, по сюжету, является сама Лобода и ее телохранитель.

К слову, предыдущие работы певицы, ставшей за год одной из самых ярких исполнительниц российского шоу-бизнеса, стали одними из самых успешных музыкальных премьер YouTube — клип на хит «Твои глаза» на сегодняшний день собрал 58 миллионов просмотров, а ролик на песню «К черту любовь» — 44 миллиона.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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