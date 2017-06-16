Liza Khegai «По новой»

Исполнитель: Liza Khegai, Название: «По новой», Стиль: инди-поп, Год: 2017

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Лиза Хегай – многообещающая инди-поп певица. Год назад она выпустила дебютный альбом «Много прекрасного», о котором тепло отозвались ведущие музыкальные журналисты России. Второй альбом Лизы (и ее группы Liza Khegai) подтверждает, что выданные ей кредиты отрабатываются сполна.

Певица старается не идти проторенными тропами – в этом ее сила и смелость. Альбом «По новой» нельзя однозначно отнести ни к року, ни к инди-попу, ни к трип-хопу, хотя он при этом и то, и другое, и третье одновременно. Перед нами по-настоящему цельная работа, которая способна удерживать слушателя у плеера от начала и до конца, жадно улавливать нюансы и наслаждаться продуманными до мелочей аранжировками, в которых нет ничего лишнего.

Семь песен фиксируют завершенную историю любви, основанную на постоянных взаимных притяжениях и отталкиваниях. С одной стороны, есть программная песня «Ближе», героиня которой готова пойти на максимальное сближение со своим ненаглядным. С другой – тут же появляется композиция «Ненадолго», пестрящая внезапными прозрениями о недолговечности этих чувств. Но сожаления по поводу неправильного выбора нет все равно. Лиза, как мало кто, умеет создать атмосферу хрупких отношений, когда ничего не ясно ни одной из сторон, обреченность маячит на горизонте, но все равно лучше броситься в эти неверные чувства с головой, чем прозябать одной в череде бессмысленных одинаковых дней.

В этих песнях есть нечто цветаевское – наотмашь по сердцу, наперерез здравому смыслу, наперекор возможным пересудам. Гурманы будут просто млеть от растерянных синтаксических инверсий, типа «даже если ненадолго – ненадолго если» и душераздирающих историй о потерявшей ключе барышне, которая нуждается в единственном и… в брелоке с сигналом. Очень органична Лиза Хегая и в образе могущественной дивы, которая способна отменить скучное течение дней недели и открыть в один из четвергов портал в бесконечность. Такое не снилось даже Егору Летову, увлеченно окрашивавшему понедельники, вторники и среды в

«На той стороне/На другом берегу».

Несмотря на свою лаконичность, альбом «По новой» удовлетворит как завсегдатаев дискотек («Пустыня»), так и любителей медитативных песнопений («Все получится»). Всероссийская популярность Лизе пока, по всей видимости, не светит, но студенты элитных вузов должны носить ее на руках.

