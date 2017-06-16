«Деникин Спирт», 18 июня, «Гоголь»

18 июня группа «Деникин Спирт» сыграет единственный летний концерт в Москве в клубе ГОГОЛЬ. Начало в 19.30!

Группа «Деникин Спирт» - одна из самых ярких и при этом самобытных рок-групп на тульской музыкальной арене. озникла на небосклоне тульского рока в 1996 году и в разное время испытала различные музыкальные влияния людей, в ней игравших: от «полупанка» и «полушансона» до «жесткого полу-романса». Тексты песен пишут в основном участники группы, но в репертуаре команды также есть и композиции на стихи классиков: Есенина, Симонова, Нестерова, Бессонова и прочих.

Рокеры стремятся писать и играть тяжелую, скоростную и мелодичную музыку, от которой, как признаются многочисленные поклонники, бегают мурашки по телу.

Концерты группы «Деникин Спирт» отличаются душевной атмосферной, драйвом и сильнейшей энергетикой. Её всегда ощущает и с радостью принимает даже неподготовленная публика, реакция которой для «Деникин Спирт» до сих пор является главным критерием оценки своего выступления.

За 15 лет музыкальной жизни группа «Деникин Спирт» дала более 1000 концертов, участвовала в сотне фестов. Апогеем стало заслуженное участие в открытии главного рок-фестиваля России «Нашествия – 2012» на сцене Неформат. Право сыграть на «Нашествии 2012» группе «Деникин Спирт» предоставило профессиональное жюри радиостанции «Наше Радио» и многочисленные слушатели, участвовавшие в прослушивании 50 групп.

«Деникин Спирт» не останавливается на достигнутом, музыканты постоянно создают новые композиции, занимаются развитием фестивальной и концертной деятельности.

На сегодняшний день группа «Деникин Спирт»:

- Анатолий Палыч Прокопец (бас, вокал),

- Алексей Витальевич Городничев (гитара, звукозапись),

- Владимир Владимирович Кондрашов (гитара, администрирование),

- Олег Игоревич Красножин (ударные).

Как говорят сами Деникинцы: «Мы просто любим музыку и хотим зарабатывать любимым делом».

