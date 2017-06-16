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Обнародован список артистов, которым радикалы не дадут спеть в Одессе

14:40 16.06.2017
Баста. Фото с сайта kino-teatr.ru
Баста. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко опубликовал в Facebook список российских и украинских музыкантов, концерты которых назвал нежелательными.

В него вошли киевская группы «Грибы», «Каспийский груз» и рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), сообщает lenta.ru. Отметим, что в список «нежелательных гостей» угодили исполнители с Украины, выступавшие в России, и российские музыканты, устраивавшие концерты в Крыму. Националист также указал ближайшие даты мероприятий артистов, запланированные в Одессе.

В стоп-листе радикала также находятся Dj Smash, Антоха MC, группа «Время и стекло», Сергей Бабкин, группа «Победа» и поэтесса Александра Астахова.
Напомним, что радикалам в Одессе фактически удалось отменить концерты Ивана Дорна и Мота, а также устроить беспорядки на выступлениях Светланы Лободы и Ирины Билык.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Ситуация на Украине
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