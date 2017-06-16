Обнародован список артистов, которым радикалы не дадут спеть в Одессе

Экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко опубликовал в Facebook список российских и украинских музыкантов, концерты которых назвал нежелательными.

В него вошли киевская группы «Грибы», «Каспийский груз» и рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), сообщает lenta.ru. Отметим, что в список «нежелательных гостей» угодили исполнители с Украины, выступавшие в России, и российские музыканты, устраивавшие концерты в Крыму. Националист также указал ближайшие даты мероприятий артистов, запланированные в Одессе.

В стоп-листе радикала также находятся Dj Smash, Антоха MC, группа «Время и стекло», Сергей Бабкин, группа «Победа» и поэтесса Александра Астахова.

Напомним, что радикалам в Одессе фактически удалось отменить концерты Ивана Дорна и Мота, а также устроить беспорядки на выступлениях Светланы Лободы и Ирины Билык.

