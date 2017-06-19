Gorillaz помогут Jaguar Land Rover найти талантливых инженеров

Виртуальная группа Gorillaz объединилась с автомобильной корпорацией Jaguar Land Rover для подбора талантливых инженеров в компанию, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в текущем году Jaguar Land Rover планирует принять на работу порядка 5000 человек из которых не менее 1000 будут инженерами электроники и программного обеспечения. Чтобы найти по-настоящему талантливых специалистов, автомобильная корпорация совместно с Gorillaz запустили мобильное приложение.

Соискателю предлагается решить две задачи. Первая — учебное пособие по электромобилям, где пользователю в гараже гитаристки Gorillaz Нудл предлагается «собрать» концептуальный автомобиль Jaguar I-Pace, а также будет показано, как он работает.

Вторая часть приложения — сложный код, который предлагается взломать соискателю. Те, кто успешно пройдут все испытания, получат предложение получить «самую крутую работу в мире». Создатели приложения утверждают, что задания игры позволяют проверить у соискателя такие качества, как любопытство, настойчивость, неординарное мышление и навыки решения проблем.

В автомобильной компании также рассчитывают, что данное предложение поможет решить проблему нехватки талантливых инженерных кадров в Великобритании. Уже сейчас компании сообщают, что талантливых новых инженеров недостаточно и если эту проблему не решить, то ситуация будет только ухудшаться.