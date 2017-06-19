Киев пригрозил группе Scooter санкциями за концерт в Крыму

Власти Киева пригрозили легендарной немецкой группе Scooter запретом на въезд в страну, в случае «нелегального» посещения Крыма, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Причиной подобного заявления стала информация о том, что Scooter выступят на фестивале «Золотая Балка» в Балаклаве, запланированном на август текущего года.

В интервью радиостанции секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, депутат Иван Винник заявил, что проблемы у немцев возникнут в том случае, если группа въедет в Крым со стороны России, а не через Украину. «Группа Scooter, если она въедет в Крым, например через территорию России, а не через Украину, больше не будет допущена на территорию Украины. Они будут невъездными», - отметил он.

Ранее замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что музыкантам может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за «нелегальный» с точки зрения Киева въезд в Крым.

Со стороны самой группы Scooter пока никаких заявлений по данному поводу не поступало, концерт в Крыму по-прежнему значится в гастрольном графике группы. Отметим, 25 августа ожидается выход нового студийного альбома Scooter«Scooter Forever».