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Киев пригрозил группе Scooter санкциями за концерт в Крыму

10:27 19.06.2017
Scooter. Photo by Balázs Lengyel/Facebook Official
Scooter. Photo by Balázs Lengyel/Facebook Official
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Власти Киева пригрозили легендарной немецкой группе Scooter запретом на въезд в страну, в случае «нелегального» посещения Крыма, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Причиной подобного заявления стала информация о том, что Scooter выступят на фестивале «Золотая Балка» в Балаклаве, запланированном на август текущего года.

В интервью радиостанции секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, депутат Иван Винник заявил, что проблемы у немцев возникнут в том случае, если группа въедет в Крым со стороны России, а не через Украину. «Группа Scooter, если она въедет в Крым, например через территорию России, а не через Украину, больше не будет допущена на территорию Украины. Они будут невъездными», - отметил он.

Ранее замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что музыкантам может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за «нелегальный» с точки зрения Киева въезд в Крым.

Со стороны самой группы Scooter пока никаких заявлений по данному поводу не поступало, концерт в Крыму по-прежнему значится в гастрольном графике группы. Отметим, 25 августа ожидается выход нового студийного альбома Scooter«Scooter Forever».

Темы: Украина, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Фестивали в мире искусства и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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19.06.2017, 12:52
Как трудно жЫть без Бэнтли

Он бы ещё Rammstein-ам "пригрозил". Дебилы ...(с)
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