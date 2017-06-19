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Личную коллекцию живописи Спивакова впервые представили публике

14:17 19.06.2017

В столичном Музее русского импрессионизма открылась выставка произведений русской и зарубежной живописи из личной коллекции скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

В экспозицию под названием «Увлечения» вошло более 90 экспонатов, произведений, которые на протяжении долгих лет приобретает музыкант. Среди них, как русская живопись и графика рубежа XIX-XX веков, так и искусство, на которое отечественные коллекционеры редко обращают внимание.

В подростковом возрасте Спиваков увлекался как живописью, так и музыку. Избрав музыку, он не утратил интереса к изобразительному искусству.

Каждый экспонат коллекции сопровождает личная история. Так картину «Циркачки» Артура Фонвизина маэстро подарила вдова художника, а «Женский портрет» Ладо Гудиашвили — подарок самого автора. Некоторые экземпляры своей коллекции Спиваков приобрел на блошиных рынках.

Задачей музея было воссоздание пространства, где произведения искусства из коллекции музыканта сосуществуют с музыкальными композициями в его исполнении, создавая аудиовизуальную гармонию.

Выставка будет работать до 24 сентября текущего года. 

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Культура и искусство в России, Персоны и события в мире классической музыки
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