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Певец Евгений Осин пропал без вести в столице

15:16 18.08.2017
Евгений Осин © KM.RU, Ступникова Наталья
Евгений Осин © KM.RU, Ступникова Наталья
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Евгений Осин, известный по песне «Плачет девочка в автомате» и по танцам с Борисом Ельциным, бесследно исчез в Москве.

Данных об этом инциденте крайне мало. «Вчера жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичной полиции.

По данным информированного источника, речь идет об Осине, который ушел из дома 15 августа 2017 года и не вернулся.

Незадолго до исчезновения артист проходил курс физиотерапии в одной из московских клиник из-за сильных болей в ноге. Осину диагностировали плоскостопие и пяточную шпору и в течение десяти дней делали электрофорез.

Темы: Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 23:24
P.S.

В ЕБН центре на розливе в стаканы стоит.
18.08.2017, 19:51
...

инопланетяне стырили.
18.08.2017, 19:16
Факт

Нашли уже Евгения Осина. В реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости.
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