Певец Евгений Осин пропал без вести в столице

Евгений Осин, известный по песне «Плачет девочка в автомате» и по танцам с Борисом Ельциным, бесследно исчез в Москве.

Данных об этом инциденте крайне мало. «Вчера жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичной полиции.

По данным информированного источника, речь идет об Осине, который ушел из дома 15 августа 2017 года и не вернулся.

Незадолго до исчезновения артист проходил курс физиотерапии в одной из московских клиник из-за сильных болей в ноге. Осину диагностировали плоскостопие и пяточную шпору и в течение десяти дней делали электрофорез.