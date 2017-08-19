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Amon Amarth. 5 cентября, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

14:00 19.08.2017

Суровый квинтет давно завоевал свое место в сердцах металхэдов по всему миру и не нуждается в представлении.

Монументальные мелодичные композиции, сдобренные специфическим гроулом Йохана Хегга, на протяжении уже четверти века рисуют нам картины величественного скандинавского эпоса. Неотъемлемая часть их музыки - тема войн и сражений, гармонично переплетающаяся с темой природы.

В 2016-ом году эти бойцы метал-фронта выпустили новый альбом "Jomsviking", повествующий о молодом викинге, случайно убившем жениха своей возлюбленной и его внутренней борьбе против несправедливости этого мира.

Мы сможем услышать этот альбом вживую вкупе с самыми известными гимнами группы. Доставайте с антресолей запылившиеся шлемы, расчесывайте бороды, ищите компанию единомышленников и бегите за билетами! 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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