Amon Amarth. 5 cентября, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

Суровый квинтет давно завоевал свое место в сердцах металхэдов по всему миру и не нуждается в представлении.

Монументальные мелодичные композиции, сдобренные специфическим гроулом Йохана Хегга, на протяжении уже четверти века рисуют нам картины величественного скандинавского эпоса. Неотъемлемая часть их музыки - тема войн и сражений, гармонично переплетающаяся с темой природы.

В 2016-ом году эти бойцы метал-фронта выпустили новый альбом "Jomsviking", повествующий о молодом викинге, случайно убившем жениха своей возлюбленной и его внутренней борьбе против несправедливости этого мира.

Мы сможем услышать этот альбом вживую вкупе с самыми известными гимнами группы. Доставайте с антресолей запылившиеся шлемы, расчесывайте бороды, ищите компанию единомышленников и бегите за билетами!