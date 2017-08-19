Людовико Эйнауди. 8 и 9 сентября, Крокус Сити Холл

Людовико Эйнауди снова в Москве!

Людовико Эйнауди - один из наиболее востребованных композиторов современности, знаковая фигура неоклассического направления в музыке, автор музыки к лучшему французском фильму «1+1». Эйнауди создает необыкновенные и многогранные произведения, являющие собой живую картину эволюции фортепианных композиций. Его творчество гармонично сочетает в себе нерушимые традиции классики и современное электронное звучание, этнические мотивы и динамичность популярной музыки.

Сейчас сложно найти человека, который не слышал бы произведений Людовико Эйнауди. А если и есть такие люди, то, скорее всего, они просто не знают, что это именно его творения. Музыка итальянского композитора пользуется популярностью на телевидении, как в передачах, так и в рекламе.

Музыка Эйнауди объединяет огромное количество людей по всей планете. Произведения композитора успели войти в историю мировой классики. В 2012 году Эйнауди и его оркестр впервые посетили Москву, и успех выступления был настолько велик, что организаторам пришлось устроить дополнительный концерт. С тех пор популярность знаменитого итальянского композитора-экспериментатора лишь выросла, и Эйнауди снова возвращается в Москву уже с новой программой